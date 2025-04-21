Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN EASY HUMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 168 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Phát triển và thực hiện các chiến lược marketing kỹ thuật số toàn diện cho sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Nghiên cứu và phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh để xác định cơ hội và thách thức.

Quản lý và tối ưu hóa các kênh marketing kỹ thuật số như SEO, SEM, Social Media Marketing (Facebook, Instagram, TikTok, Zalo...), Email Marketing.

Tạo nội dung hấp dẫn và phù hợp với từng kênh marketing, bao gồm hình ảnh, video, bài viết.

Theo dõi và phân tích hiệu quả của các chiến dịch marketing, báo cáo kết quả và đề xuất các giải pháp tối ưu.

Quản lý ngân sách marketing kỹ thuật số và đảm bảo hiệu quả chi tiêu.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để thực hiện các chiến dịch marketing hiệu quả.

Cập nhật xu hướng marketing kỹ thuật số mới nhất và áp dụng vào công việc.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing.

Hiểu biết sâu rộng về các kênh marketing kỹ thuật số như SEO, SEM, Social Media Marketing, Email Marketing.

Kỹ năng phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả.

Kỹ năng viết nội dung tốt, sáng tạo và hấp dẫn.

Kỹ năng quản lý thời gian và làm việc độc lập cũng như nhóm.

Thành thạo các công cụ marketing kỹ thuật số như Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads, các công cụ quản lý Social Media.

Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa như Photoshop, Illustrator (là một lợi thế).

Khả năng giao tiếp tốt, chủ động, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EASY HUMAN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Thưởng hiệu quả công việc, thưởng lễ, tết theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Khám sức khỏe định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EASY HUMAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin