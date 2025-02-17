Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KIM CHÍ BẢO làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Số 01 Vũ Kiệt, Tiền An, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch Marketing Online

Xây dựng kế hoạch quảng cáo: Thiết kế quảng cáo và thực thi kế hoạch Marketing (chọn thông điệp , thiết kế quảng cáo ,...)

Dựa vào kế hoạch Marketing, cần tìm đối tác phối hợp thực hiện, để đạt mục tiêu đề ra. Giám sát việc thực hiện của đối tác

Thực hiện marekting online xây dựng thương hiệu website và kéo khách hàng click, tham gia vào website, diễn dàn, mạng xã hội,...

Lên ý tưởng và trực tiếp viết nội dung quảng cáo (bao gồm: viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng hình ảnh...).

Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Facebook, Google theo ngân sách được duyệt.

Theo dõi và tối ưu các chiến dịch quảng cáo

Thực hiện các vấn đề về SEO, Facebook Marketing, Youtube, Content, liên kết link....

Nghiên cứu, cập nhật công nghệ, thuật toán và thủ thuật mới của kênh quảng cáo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học hoặc trên đại học các ngành kinh tế, Du lịch, Khách sạn, Nhà hàng...

Ứng viên biết SEO, Facebook Marketing, viết content, Post youtobe, quản lý Website; ...Kỹ năng: khả năng diễn đạt, thuyết trình, thuyết phục tốt

Có khả năng làm việc độc lập và hoàn thành công việc theo đúng thời hạn và hiệu quả được giao

Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KIM CHÍ BẢO Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước.

Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KIM CHÍ BẢO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin