Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần PTK VIETNAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Tòa nhà PTK, Thị trấn Lim, Tiên Du, Bắc Ninh, Tiên Du, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển và thực hiện các chiến lược marketing trên các kênh online.

Quản lý và tối ưu hóa các chiến dịch marketing trên Google Ads, Facebook Ads, Zalo Ads và các nền tảng khác.

Phân tích dữ liệu, báo cáo hiệu quả chiến dịch và đề xuất các giải pháp tối ưu hóa.

Xây dựng và quản lý nội dung marketing trên website, mạng xã hội và các kênh truyền thông khác.

Nghiên cứu và cập nhật xu hướng marketing mới nhất.

Hỗ trợ xây dựng và triển khai các chương trình khuyến mãi, sự kiện online.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo sự nhất quán trong thông điệp marketing.

Quản lý ngân sách marketing và báo cáo chi tiêu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc các ngành liên quan.

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing.

Kỹ năng viết nội dung marketing hấp dẫn và sáng tạo.

Kỹ năng quản lý thời gian và làm việc độc lập cũng như nhóm.

Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa như Photoshop, Illustrator (là một lợi thế).

Khả năng giao tiếp tốt, tư duy sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề.

Tại Công ty Cổ phần PTK VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Thưởng hiệu quả công việc, thưởng lễ tết theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần PTK VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin