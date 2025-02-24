Tuyển Nhân viên Marketing Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Tonmat làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên Marketing Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Tonmat làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Tonmat
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Tonmat

Nhân viên Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Tonmat

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh:

- Nhà máy TONMAT Việt Nam, Tiên Du, Bắc Ninh, Việt Nam, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và triển khai các chương trình Digital Marketing: SEO, SEM, GG Adwords, GDN, Facebook Ads, Tiktok, Zalo, …
Quản lý/Quản trị các tài khoản online của Tập đoàn và các đơn vị thành viên gồm website, landingpage, Zalo OA, fanpage FB, ...
Tối ưu hóa nội dung cho trang web và các kênh mạng xã hội như Facebook, Zalo, ..
Lập danh sách từ khóa, phương án nội dung và viết bài đăng website và các kênh online/digital khác.
Quản lý ngân sách thực hiện các chiến dịch digital marketing
Theo dõi, đo lường KPI, ROI và hiệu suất của chiến dịch.
Theo dõi tình hình đối thủ cạnh tranh và đề xuất chiến lược cạnh tranh.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng Marketing giao
Báo cáo định kỳ và thường xuyên về tiến độ công việc với Trưởng phòng Markeing.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ giáo dục:
Tối thiểu trình độ: Cao đẳng
Chuyên ngành: marketing, digital marketing, truyền thông, quan hệ công chúng, quản trị kinh doanh, …
2. Kinh nghiệm:
Tối thiểu 02 năm vị trí tương đương
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành vật liệu xây dựng.
3. Kiến thức:
Kiến thức: kiến thức tốt về digital marketing, marketing căn bản
Hiểu biết chuyên sâu về SEO, SEM, quảng cáo trên Google, Facebook, Zalo, Tiktok,…
Kỹ thuật chạy quảng cáo Google Adword, Facebook, … và tối ưu theo chiến dịch
Sử dụng thành thạo MS office, các ứng dụng phân tích chuyên môn.
4. Kỹ năng:
Lập danh sách từ khóa và viết bài chuẩn SEO
Lập kế hoạch, đề xuất kế hoạch, phương án khả thi
Kỹ năng làm việc độc lập tốt
Có khả năng tự học tập, nghiên cứu, phân tích thị trường, số liệu

Tại Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Tonmat Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức Lương: Thỏa thuận (cạnh tranh theo năng lực, kinh nghiệm)
- Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
- Có đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN…).
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp. Bạn chắc chắn có cơ hội nâng cao kỹ năng chuyên môn và phát triển tại Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Tonmat

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Tonmat

Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Tonmat

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: KCN Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

