Tuyển Nhân viên Marketing Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Tonmat làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: - Nhà máy TONMAT Việt Nam, Tiên Du, Bắc Ninh, Việt Nam, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và triển khai các chương trình Digital Marketing: SEO, SEM, GG Adwords, GDN, Facebook Ads, Tiktok, Zalo, …

Quản lý/Quản trị các tài khoản online của Tập đoàn và các đơn vị thành viên gồm website, landingpage, Zalo OA, fanpage FB, ...

Tối ưu hóa nội dung cho trang web và các kênh mạng xã hội như Facebook, Zalo, ..

Lập danh sách từ khóa, phương án nội dung và viết bài đăng website và các kênh online/digital khác.

Quản lý ngân sách thực hiện các chiến dịch digital marketing

Theo dõi, đo lường KPI, ROI và hiệu suất của chiến dịch.

Theo dõi tình hình đối thủ cạnh tranh và đề xuất chiến lược cạnh tranh.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng Marketing giao

Báo cáo định kỳ và thường xuyên về tiến độ công việc với Trưởng phòng Markeing.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ giáo dục:

Tối thiểu trình độ: Cao đẳng

Chuyên ngành: marketing, digital marketing, truyền thông, quan hệ công chúng, quản trị kinh doanh, …

2. Kinh nghiệm:

Tối thiểu 02 năm vị trí tương đương

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành vật liệu xây dựng.

3. Kiến thức:

Kiến thức: kiến thức tốt về digital marketing, marketing căn bản

Hiểu biết chuyên sâu về SEO, SEM, quảng cáo trên Google, Facebook, Zalo, Tiktok,…

Kỹ thuật chạy quảng cáo Google Adword, Facebook, … và tối ưu theo chiến dịch

Sử dụng thành thạo MS office, các ứng dụng phân tích chuyên môn.

4. Kỹ năng:

Lập danh sách từ khóa và viết bài chuẩn SEO

Lập kế hoạch, đề xuất kế hoạch, phương án khả thi

Kỹ năng làm việc độc lập tốt

Có khả năng tự học tập, nghiên cứu, phân tích thị trường, số liệu

Tại Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Tonmat Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức Lương: Thỏa thuận (cạnh tranh theo năng lực, kinh nghiệm)

- Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

- Có đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN…).

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp. Bạn chắc chắn có cơ hội nâng cao kỹ năng chuyên môn và phát triển tại Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Tonmat

