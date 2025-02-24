Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH VSIP Lạng Sơn làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH VSIP Lạng Sơn
- Bắc Ninh: Từ Sơn, Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thực hiện các công việc được giao;
- Giới thiệu, tư vấn sản phẩm cho các nhà đầu tư theo chính sách của công ty;
- Nghiên cứu khách hàng tiềm năng để có cách tiếp cận hiệu quả; cung cấp thông tin và giới thiệu về dự án của công ty cho Khách hàng;
- Cập nhật thông tin liên quan đến thị trường Bất động sản và các dự án lân cận;
- Đề xuất kế hoạch, chiến lược Marketing, tham gia các hội nghị, hội chợ xúc tiến đầu tư;
- Tiến hành khảo sát thị trường và thu thập dữ liệu;
- Hỗ trợ các công việc hành chính của phòng Marketing;
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thành thạo ngoại ngữ (Nghe, nói, đọc, viết tốt)
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt, kỹ năng giải quyết vấn đề;
- Thành thạo các phần mềm văn phòng: Microsoft Word, Excel, PowerPoint
- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing, thích tìm hiểu kiến thức về kinh tế vĩ mô;
***Quyền lợi:
Tại Công ty TNHH VSIP Lạng Sơn Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH VSIP Lạng Sơn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
