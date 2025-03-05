Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HADU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Xuân Mai Tower, Hà Cầu, Hà Đông,Hà Nội, Quận Hà Đông

- Nhận yêu cầu chạy ads từ cấp trên

- Set camp, care camp đảm bảo được chỉ số

- Order nội dung ads cho team content + media thực hiện

- Nhanh nhẹn xử lý các vấn đề về ads.

- Đề xuất các phương án để tối ưu chi phí và tăng trưởng doanh thu

- Phối hợp tốt với các bộ phận khác để hoàn thành công việc

- Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm Facebook Ads. Và kinh nghiệm > 6 tháng chạy một trong các nền tảng: Google Ads, Email Marketing, Tiktok Ads...Ưu tiên từng chạy TPCN, Mỹ Phẩm, Thẩm Mỹ Viện, Gia Dụng, đã chi tiêu ngân sách lớn trên 500tr/ tháng

- Tối ưu được các chỉ số theo cấp trên đưa ra

- Có khả năng phân tích sản phẩm, insight khách hàng nhạy bén.

- Biết order nội dung ads, ladipage,... Và làm việc với team content + media

- Thành thạo các công cụ chỉnh sửa ảnh và video cơ bản ( Hỗ trợ khi cần)

- Chăm chỉ, cầu tiên

- Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

-Thu nhập: Lương cứng 10.000.000đ - 12.000.000đ + thưởng

- Hỗ trợ ký túc xá và phụ cấp ăn trưa tại công ty;

- Review tăng lương 06 tháng 01 lần;

- Lương Tháng 13 và thưởng năm theo tình hình kinh doanh của công ty;

- Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH và phúc lợi theo quy định Nhà nước;

- Được tham gia đào tạo, nâng cao chuyên môn, nâng cao kỹ năng làm việc;

- Hòa nhập môi trường làm việc trẻ, năng động, gắn kết;

