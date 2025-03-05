Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HADU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HADU VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HADU VIỆT NAM

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Xuân Mai Tower, Hà Cầu, Hà Đông,Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Nhận yêu cầu chạy ads từ cấp trên
- Set camp, care camp đảm bảo được chỉ số
- Order nội dung ads cho team content + media thực hiện
- Nhanh nhẹn xử lý các vấn đề về ads.
- Đề xuất các phương án để tối ưu chi phí và tăng trưởng doanh thu
- Phối hợp tốt với các bộ phận khác để hoàn thành công việc

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm Facebook Ads. Và kinh nghiệm > 6 tháng chạy một trong các nền tảng: Google Ads, Email Marketing, Tiktok Ads...Ưu tiên từng chạy TPCN, Mỹ Phẩm, Thẩm Mỹ Viện, Gia Dụng, đã chi tiêu ngân sách lớn trên 500tr/ tháng
- Tối ưu được các chỉ số theo cấp trên đưa ra
- Có khả năng phân tích sản phẩm, insight khách hàng nhạy bén.
- Biết order nội dung ads, ladipage,... Và làm việc với team content + media
- Thành thạo các công cụ chỉnh sửa ảnh và video cơ bản ( Hỗ trợ khi cần)
- Chăm chỉ, cầu tiên
- Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HADU VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập: Lương cứng 10.000.000đ - 12.000.000đ + thưởng
- Hỗ trợ ký túc xá và phụ cấp ăn trưa tại công ty;
- Review tăng lương 06 tháng 01 lần;
- Lương Tháng 13 và thưởng năm theo tình hình kinh doanh của công ty;
- Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH và phúc lợi theo quy định Nhà nước;
- Được tham gia đào tạo, nâng cao chuyên môn, nâng cao kỹ năng làm việc;
- Hòa nhập môi trường làm việc trẻ, năng động, gắn kết;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HADU VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HADU VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: BT3/16A4 Làng Việt Kiều Châu Âu, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

