Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần phát triển Bất động sản MDLand Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: ML6 - 30 - Lương Thế Vinh, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Chuyên viên tuyển dụng

Là đầu mối tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng từ các phòng ban, lập kế hoạch và tổ chức tuyển dụng hiệu quả.

Chủ động tìm kiếm, thu hút và tạo nguồn ứng viên trên các nền tảng như Facebook, TopCV, LinkedIn, cộng đồng môi giới,...

Thực hiện quy trình tuyển dụng: sàng lọc hồ sơ, sơ vấn ứng viên, hẹn phỏng vấn và phỏng vấn trực tiếp.

Phối hợp cùng quản lý bộ phận trong việc đánh giá và đưa ra quyết định tuyển dụng.

Hướng dẫn hội nhập, theo sát quá trình thử việc và phối hợp đánh giá kết quả.

Báo cáo tình hình tuyển dụng định kỳ và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên các ngành: Quản trị nhân sự, Kinh doanh, Truyền thông...

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tuyển dụng. Ưu tiên ứng viên từng làm trong lĩnh vực bất động sản

Thành thạo tin học văn phòng và sử dụng hiệu quả các kênh tuyển dụng trực tuyến (website, mạng xã hội, trang đăng tin).

Hiểu rõ thị trường lao động, đặc biệt nhóm ứng viên sales BĐS.

Có kinh nghiệm chuyển đổi số trong quản trị nhân sự.

Chủ động, năng động, có khả năng xử lý tình huống nhanh và truyền cảm hứng

Tinh thần trách nhiệm, khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm tốt; chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty Cổ phần phát triển Bất động sản MDLand Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 12.000.000 – 15.000.000đ/tháng + thưởng KPI

Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

Thưởng lương tháng 13 và các ngày lễ của năm: 30/4; 01/05; 02/09; tết dương lịch, âm lịch.

Cơ hội đào tạo chuyên sâu.

Du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Môi trường làm việc ổn định, năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần phát triển Bất động sản MDLand Việt Nam

