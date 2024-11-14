Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XUẤT NHẬP KHẨU GREEN TROPICAL làm việc tại Nghệ An thu nhập 6 - 9 Triệu

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: 39 Lê Hồng Phong, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

Xây dựng và quản lý các kênh marketing online và offline để quảng bá các sản phẩm của công ty đang kinh Doanh.

Thiết kế các ấn phẩm marketing phục vụ cho các chiến dịch quảng bá sản phẩm và các buổi seminar của công ty.

Thực hiện các chiến dịch marketing nhằm thu hút và giữ chân khách hàng.

Nghiên cứu, phân tích thị trường và đánh giá hiệu quả các chiến dịch marketing.

Theo dõi và báo cáo kết quả trước và sau thực hiện các chiến dịch marketing quảng bá sản phẩm.

Giám sát, theo dõi và tổng hợp kết quả các chiến dịch Marketing.

Thực hiện các công việc khác được phân công bởi Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành về Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh tế,...

Có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Marketing.

Am hiểu về các nguyên tắc và chiến lược marketing.

Có kinh nghiệm triển khai các chiến dịch marketing trên nhiều kênh và các nền tảng xã hội

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện và seminar

Có khả năng sáng tạo và tư duy chiến lược

Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt

Chịu được áp lực cao trong công việc.

Ưa thích Marketing, nỗ lực học hỏi & làm việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XUẤT NHẬP KHẨU GREEN TROPICAL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 6.000.000đ - 9.000.000đ

Lương OT, Thưởng tháng 13, thưởng KPI, thưởng cuối năm, review lương 6 tháng/lần

Thời gian làm việc linh hoạt tử thứ 2 - thứ 7, từ 8:00 AM - 5:00 PM, nghỉ trưa 12 PM - 1:00 PM.

Đầy đủ chế độ thuế và BHXH, nghỉ phép 12 ngày/năm và nghỉ lễ

Trao đổi thêm khi phỏng vấn

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, đổi mới và dễ phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XUẤT NHẬP KHẨU GREEN TROPICAL

