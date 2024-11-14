Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XUẤT NHẬP KHẨU GREEN TROPICAL làm việc tại Nghệ An thu nhập 6 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XUẤT NHẬP KHẨU GREEN TROPICAL
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XUẤT NHẬP KHẨU GREEN TROPICAL

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XUẤT NHẬP KHẨU GREEN TROPICAL

Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: 39 Lê Hồng Phong, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

Xây dựng và quản lý các kênh marketing online và offline để quảng bá các sản phẩm của công ty đang kinh Doanh.
Thiết kế các ấn phẩm marketing phục vụ cho các chiến dịch quảng bá sản phẩm và các buổi seminar của công ty.
Thực hiện các chiến dịch marketing nhằm thu hút và giữ chân khách hàng.
Nghiên cứu, phân tích thị trường và đánh giá hiệu quả các chiến dịch marketing.
Theo dõi và báo cáo kết quả trước và sau thực hiện các chiến dịch marketing quảng bá sản phẩm.
Giám sát, theo dõi và tổng hợp kết quả các chiến dịch Marketing.
Thực hiện các công việc khác được phân công bởi Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành về Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh tế,...
Có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Marketing.
Am hiểu về các nguyên tắc và chiến lược marketing.
Có kinh nghiệm triển khai các chiến dịch marketing trên nhiều kênh và các nền tảng xã hội
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện và seminar
Có khả năng sáng tạo và tư duy chiến lược
Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt
Chịu được áp lực cao trong công việc.
Ưa thích Marketing, nỗ lực học hỏi & làm việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XUẤT NHẬP KHẨU GREEN TROPICAL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 6.000.000đ - 9.000.000đ
Lương OT, Thưởng tháng 13, thưởng KPI, thưởng cuối năm, review lương 6 tháng/lần
Thời gian làm việc linh hoạt tử thứ 2 - thứ 7, từ 8:00 AM - 5:00 PM, nghỉ trưa 12 PM - 1:00 PM.
Đầy đủ chế độ thuế và BHXH, nghỉ phép 12 ngày/năm và nghỉ lễ
Trao đổi thêm khi phỏng vấn
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, đổi mới và dễ phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XUẤT NHẬP KHẨU GREEN TROPICAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XUẤT NHẬP KHẨU GREEN TROPICAL

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XUẤT NHẬP KHẨU GREEN TROPICAL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 39 Lê Hồng Phong

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

