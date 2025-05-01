Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU DH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà Detech 2, 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Sản xuất nội dung cho website, linkedln, bộ tài liệu bán hàng (catalogue, brochure)

Hỗ trợ quản lý và tổ chức sự kiện (hội thảo, hội nghị, triển lãm...) của công ty

Phối hợp với bộ phận KD lập và triển khai các phương án Marketing tới khách hàng, đối tác

Báo cáo, phân tích hiệu quả công việc theo tháng/ quý/ năm để đánh giá hiệu quả chiến dịch/ hoạt động marketing và có đề xuất phù hợp phục vụ mục tiêu của công ty.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các khối ngành Ngoại ngữ, kĩ thuật, hoá chất, xây dựng, kiến trúc, marketing, truyền thông

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí

Có kiến thức tốt về Branding, Marketing và các công cụ Marketing

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU DH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 12tr – 15tr + lương mềm dự án (thỏa thuận theo năng lực)

Tăng lương định kì và dựa trên hiệu quả và thành tích công việc

Chế độ thưởng lễ, tết, thưởng năm theo kết quả kinh doanh

Chế độ BHXH-BHYT và các hạng mục khác theo Luật Lao động

Chế độ nghỉ mát theo quy chế của công ty

Chế độ nghỉ phép theo quy định của Luật Lao động

Học nâng cao nghiệp vụ, kĩ năng nếu có nhu cầu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU DH VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.