Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU DH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU DH VIỆT NAM
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Toà nhà Detech 2, 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Sản xuất nội dung cho website, linkedln, bộ tài liệu bán hàng (catalogue, brochure)
Hỗ trợ quản lý và tổ chức sự kiện (hội thảo, hội nghị, triển lãm...) của công ty
Phối hợp với bộ phận KD lập và triển khai các phương án Marketing tới khách hàng, đối tác
Báo cáo, phân tích hiệu quả công việc theo tháng/ quý/ năm để đánh giá hiệu quả chiến dịch/ hoạt động marketing và có đề xuất phù hợp phục vụ mục tiêu của công ty.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các khối ngành Ngoại ngữ, kĩ thuật, hoá chất, xây dựng, kiến trúc, marketing, truyền thông
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí
Có kiến thức tốt về Branding, Marketing và các công cụ Marketing
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU DH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương 12tr – 15tr + lương mềm dự án (thỏa thuận theo năng lực)
Tăng lương định kì và dựa trên hiệu quả và thành tích công việc
Chế độ thưởng lễ, tết, thưởng năm theo kết quả kinh doanh
Chế độ BHXH-BHYT và các hạng mục khác theo Luật Lao động
Chế độ nghỉ mát theo quy chế của công ty
Chế độ nghỉ phép theo quy định của Luật Lao động
Học nâng cao nghiệp vụ, kĩ năng nếu có nhu cầu.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU DH VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
