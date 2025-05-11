Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ Phần Vanu Decor làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 25 Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

· Xây dựng và thực hiện kế hoạch marketing cho doanh nghiệp theo năm, quý, tháng thông qua tìm hiểu

· Phát triển và thực hiện các chiến lược Marketing, PR cho thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ của Công ty.

· Phối hợp với các phòng ban, các bộ phận thực hiện các sự kiện truyền thông thương hiệu tới đối tác, khách hàng.

· Đo lường, báo cáo hiệu quả chiến dịch marketing, kênh phân phối, thu thập dữ liệu và đánh giá với mục tiêu đề ra.

· Các công việc khác theo yêu cầu từ BOD.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Có từ 3 năm kinh nghiệm.

· Có kinh nghiệp về chiến dịch marketing cho ngành hàng nội thất, phụ kiện nội thất là ưu thế.

· Chủ động, cầu tiến, hoạt động teamwork tốt.

Tại Công ty Cổ Phần Vanu Decor Thì Được Hưởng Những Gì

· Đẩy đủ chế độ đãi ngộ: Lương, Thưởng, chế độ các ngày nghỉ lễ.

· Mức lương từ 15-20tr Thưởng doanh số.

· Thời gian làm việc: Từ 8h30 đến 17h (Thứ 2 đến sáng thứ 7)

· Địa điểm làm việc tại Nguyễn Cơ Thạch.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Vanu Decor

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.