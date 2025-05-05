Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Vinhomes Ocean Park 1, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện chụp ảnh, quay và dựng phim quảng bá thương hiệu và các sản phẩm của Công ty;

- Phối hợp với các thành viên khác trong bộ phận Marketing lên kế hoạch, ý tưởng, kịch bản cho các buổi chụp hình, quay video;

- Thực hiện xử lý hình ảnh, dựng và xử lý hậu kỳ cho các video về sản phẩm/ video viral/ video event, các clip review sản phẩm, các sự kiện, hoạt động của công ty;

- Chịu trách nhiệm về hình ảnh video sản phẩm truyền thông và theo từng chiến dịch Marketing của công ty;

- Chịu trách nhiệm quản trị kênh YouTube của công ty và các mạng xã hội chia sẻ ảnh/video khác như Instagram, TikTok; …

- Phối hợp với các nhân viên khác của bộ phận Marketing để hoàn thành mục tiêu chung của bộ phận;

- Đảm bảo thời gian của từng hạng mục theo kế hoạch;

- Quản lý tốt chất lượng công việc, cũng như chịu được áp lực công việc;

- Triển khai kế hoạch đúng hạn và mang lại hiệu quả tốt nhất. Kiểm soát giải pháp khi việc có nguy cơ chậm hạn & giải quyết tình trạng. Đóng góp các sáng kiến thay đổi và tối ưu hiệu quả, nâng cao chất lượng dịch vụ;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên tốt nghiệp từ Đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành liên quan tới Marketing, Truyền thông,.....

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương;

- Sử dụng thành thạo các loại máy quay film HD, máy ảnh, công cụ gimbal các dòng cho điện thoại di động, DSLR;

- Sử dụng thành thạo phần mềm Adobe Photoshop, Lightroom và các phần mềm chỉnh sửa Retouch ảnh;

- Sử dụng thành thạo phần mềm Adobe Premiere, Adobe After Effect,....;

- Có nền tảng thẩm mỹ tốt, có khả năng tư duy sáng tạo, phân tích nội dung, truyền tải ý tưởng;

Tại Công ty cổ phần Vinhomes Thì Được Hưởng Những Gì

a. Địa điểm làm việc:

- Văn phòng tại TTTM Vincom Ocean Park 1, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội.

b. Thời gian làm việc:

- Ngày làm việc: T2 - sáng T7.

- Giờ làm việc: 8h30 - 17h30 (nghỉ trưa: 60‘).

c. Quyền lợi:

- Mức lương cạnh tranh, thu nhập hấp dẫn. Hưởng chế độ ăn ca theo Voucher.

- Hưởng đầy đủ quyền lợi và được đóng bảo hiểm theo Bộ luật Lao động.

- Hưởng các chế độ phúc lợi, đãi ngộ hấp dẫn: được đặc biệt ưu đãi khi sử dụng các hệ thống dịch vụ cao cấp của Tập đoàn Vingroup như: Vinpearl, Vinmec, Vinschool...

- Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Vinhomes

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin