Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Phần mềm AFaDa làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6, Tòa nhà MD Complex, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Xây dựng content và thực hiện sáng tạo video theo xu hướng nhằm phát triển các kênh của Công ty trên Facebook, Youtube, Tiktok.

- Hỗ trợ trả lời các thắc mắc của khách hàng và seeding

- Chạy quảng cáo

- Chịu trách nhiệm báo cáo, định hướng kết quả dự án với cấp trên.

-Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ/kiến thức: Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực marketing; đặc biệt marketing cho phần mềm quản lý bán hàng là một lợi thế

Thành thạo các công cụ: Canva, Capcut, ...

Có kinh nghiệm xây kênh

Có kinh nghiệm chạy quảng cáo và đem về kết quả cụ thể

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

Có trách nhiệm đối với công việc được giao

Tại Công ty TNHH Phần mềm AFaDa Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 10.000.000 - 12.000.000 + Thưởng

Cơ hội thăng tiến nhanh lên Trưởng nhóm marketing

Môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp thân thiện, sếp hỗ trợ hết mình.

Không gian làm việc sang trọng, hiện đại và năng động

Khu vực cafe Pantry với bạt ngàn đồ uống

Nghỉ lễ, Tết, thưởng lễ – lương tháng 13, du lịch, teambuilding,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phần mềm AFaDa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin