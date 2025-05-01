Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TUẤN TÚ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TUẤN TÚ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TUẤN TÚ HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 01/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/05/2025
CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TUẤN TÚ HÀ NỘI

Nhân viên Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TUẤN TÚ HÀ NỘI

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tân Mai,, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Xây dựng chiến lược nội dung (content marketing) cho các kênh truyền thông như Website, Facebook, Instagram, Zalo,
Sáng tạo, biên tập nội dung quảng cáo, bài viết blog, bài PR, kịch bản video và nội dung cho các chiến dịch truyền thông,
Đưa hình ảnh, thương hiệu Nông sản Tuấn Tú tới rộng rãi trong Cộng đồng Bếp Nhà hàng, Siêu thị, Trường học...
Được đào tạo triển khai và tối ưu các chiến dịch quảng cáo trên nền tảng Digital Marketing (Facebook Ads, Google Ads, Zalo Ads...)
Quản lý và tối ưu hóa hiệu suất các kênh truyền thông, đo lường và báo cáo hiệu quả marketing theo từng chiến dịch.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing
Ưu tiên có kinh nghiệm 1 năm trở lên
Có kiến thức về SEO, Content Marketing, Email Marketing là một lợi thế.
Sử dụng tốt Microsoft Office và các ứng dụng của Google, MXH
Có tư duy logic, tư duy dịch vụ khách hàng tốt.
Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TUẤN TÚ HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 8.000.000 - 11.000.000 + 650K hỗ trợ ăn trưa + % doanh số
Thu nhập TB 15.000.000 - 20.000.000 hoặc hơn tùy năng lực
Được đào tạo Marketing trên các nền tảng FB, Zalo, TIKTOK,...
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước.
Môi trường làm việc cởi mở, năng động, thân thiện.
Khen thưởng thi đua phòng ban theo tuần, theo tháng.
Có cơ hội phát triển cao nếu thể hiện khả năng làm việc tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TUẤN TÚ HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TUẤN TÚ HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TUẤN TÚ HÀ NỘI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 16B, ngõ 161C phố Đại La, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Namte

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

