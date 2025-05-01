Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TUẤN TÚ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tân Mai,, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Xây dựng chiến lược nội dung (content marketing) cho các kênh truyền thông như Website, Facebook, Instagram, Zalo,

Sáng tạo, biên tập nội dung quảng cáo, bài viết blog, bài PR, kịch bản video và nội dung cho các chiến dịch truyền thông,

Đưa hình ảnh, thương hiệu Nông sản Tuấn Tú tới rộng rãi trong Cộng đồng Bếp Nhà hàng, Siêu thị, Trường học...

Được đào tạo triển khai và tối ưu các chiến dịch quảng cáo trên nền tảng Digital Marketing (Facebook Ads, Google Ads, Zalo Ads...)

Quản lý và tối ưu hóa hiệu suất các kênh truyền thông, đo lường và báo cáo hiệu quả marketing theo từng chiến dịch.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing

Ưu tiên có kinh nghiệm 1 năm trở lên

Có kiến thức về SEO, Content Marketing, Email Marketing là một lợi thế.

Sử dụng tốt Microsoft Office và các ứng dụng của Google, MXH

Có tư duy logic, tư duy dịch vụ khách hàng tốt.

Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TUẤN TÚ HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 8.000.000 - 11.000.000 + 650K hỗ trợ ăn trưa + % doanh số

Thu nhập TB 15.000.000 - 20.000.000 hoặc hơn tùy năng lực

Được đào tạo Marketing trên các nền tảng FB, Zalo, TIKTOK,...

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước.

Môi trường làm việc cởi mở, năng động, thân thiện.

Khen thưởng thi đua phòng ban theo tuần, theo tháng.

Có cơ hội phát triển cao nếu thể hiện khả năng làm việc tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TUẤN TÚ HÀ NỘI

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TUẤN TÚ HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.