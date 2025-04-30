Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI HÀNG HOÁ TOÀN CẦU HP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 143 - 145 Nguyễn Đình Thi, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch quảng cáo dịch vụ gửi hàng ePacket trên các nền tảng: Facebook, Zalo, TikTok.

Viết nội dung bài quảng cáo, thiết kế hình ảnh đơn giản hoặc làm việc với thiết kế để ra bài post thu hút.

Phối hợp cùng đội ngũ vận hành và sales để cập nhật nội dung khuyến mãi, lịch bay, bảng giá mới.

Theo dõi hiệu quả chiến dịch, tối ưu chi phí quảng cáo, tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng viết content, hiểu cơ bản về chạy quảng cáo Facebook/Zalo.

Chủ động, sáng tạo, thích nghi nhanh với thay đổi.

Có ngoại ngữ là một lợi thế

Kỹ năng giao tiếp tốt, kiên nhẫn, chịu khó học hỏi.

Làm việc theo đội nhóm

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI HÀNG HOÁ TOÀN CẦU HP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 30.000 VNĐ/giờ

Nếu làm tốt sẽ được xem xét trở thành nhân viên chính thức

Được hưởng một số quyền lợi của nhân viên như thưởng lễ tết, liên hoan công ty…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI HÀNG HOÁ TOÀN CẦU HP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.