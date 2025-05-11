Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT ÁNH SÁNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 14 Triệu

Mức lương 13 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 208 Trần Cung, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 13 - 14 Triệu

• Xây dựng kế hoạch nội dung truyền thông, quảng cáo cho các dịch vụ của Bệnh viện Mắt (bài PR, kịch bản truyền hình, clip hướng dẫn, sự kiện, bản tin, ấn phẩm...)

• Triển khai phát triển quan hệ báo chí liên hệ quảng cáo, đăng bài, theo dõi, báo cáo bao gồm báo giấy, báo mạng và các kênh truyền hình.

• Xây dựng các loại hình digital content bao gồm Facebook fan page posts, bài PR, nội dung website, blog posts, banner ads, kịch bản forum seeding... thuộc các chiến dịch digital marketing của hệ thống y tế Viện.

• Tham gia cùng team xây dựng chiến lược định hướng nội dung, đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho chiến dịch digital marketing.

• Cập nhật những xu hướng mới về digital marketing; áp dụng các kỹ thuật, công cụ và nền tảng digital mới vào các chiến dịch.

• Thực hiện báo cáo tiến độ & kết quả công việc định kỳ lên Quản lý.

• Chi tiết công việc cụ thể sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 13 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học, ưu tiên chuyên ngành báo chí, kinh tế, marketing...

• Có kinh nghiệm về digital marketing

• Sử dụng facebook thành thạo, ưu tiên có kinh nghiệm quản lý fanpage.

• Thành thạo tin học văn phòng: canva, microsoft, ....

• Có tinh thần trách nhiệm, có khả năng làm việc nhóm

• Nhanh nhẹn, biết cách tổ chức, sắp xếp công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT ÁNH SÁNG Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng 10-12 Triệu + Thưởng

• Làm việc trong môi trường năng động, chuyên môn cao.

• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

• Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

• Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT ÁNH SÁNG

