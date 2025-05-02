Tuyển Nhân viên Marketing HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG - HÀM - MẶT XANH DENTAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG - HÀM - MẶT XANH DENTAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG - HÀM - MẶT XANH DENTAL
Ngày đăng tuyển: 02/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/06/2025
HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG - HÀM - MẶT XANH DENTAL

Nhân viên Marketing

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG - HÀM - MẶT XANH DENTAL

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 39 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Viết bài, lên ý tưởng nội dung phù hợp với định hướng thương hiệu
Thiết kế hình ảnh và video đơn giản bằng Canva, Capcut
Xây dựng nội dung cho các nền tảng như fanpage, website, Tik Tok,...
Lên kế hoạch, lập lịch đăng bài và theo dõi hiệu quả
Tối ưu nội dung dựa trên hành vi người dùng và số liệu đo lường
Làm việc với thiết kế, media để triển khai các chiến dịch
Góp ý và hỗ trợ các chương trình truyền thông, quảng bá
Tìm hiểu hành vi khách hàng trong ngành nha khoa
Hỗ trợ xây dựng kế hoạch nội dung cho mảng đào tạo nha khoa

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG - HÀM - MẶT XANH DENTAL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 7 – 8 triệu/tháng/26 công (thử việc 80% tháng đầu)
Hỗ trợ ăn trưa 35.000 VNĐ/ngày làm cả ngày
Hỗ trợ gửi xe 150.000 VNĐ/tháng
Thưởng tháng 13 và thưởng theo hiệu quả công việc hoặc dự án
Thưởng tết, lễ theo quy định của phòng khám
Review lương định kỳ 6 tháng/lần hoặc sớm hơn nếu đạt kết quả tốt
Tham gia teambuilding định kỳ và các quyền lợi khác theo quy định của phòng khám.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG - HÀM - MẶT XANH DENTAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG - HÀM - MẶT XANH DENTAL

HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG - HÀM - MẶT XANH DENTAL

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 39 đường Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-marketing-thu-nhap-6-8-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job354180
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 44 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN
Hạn nộp: 30/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển 10 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 44 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN
Hạn nộp: 30/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển 10 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ Phần Insmart làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Insmart
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MTV MINH ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MTV MINH ANH
8 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Novix làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Novix
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Truyền thông và Dịch vụ Nodo làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Truyền thông và Dịch vụ Nodo
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH NAHARU Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH NAHARU Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ XUẤT NHẬP KHẤU ĐẠI PHƯỚC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ XUẤT NHẬP KHẤU ĐẠI PHƯỚC
8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MTV MINH ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MTV MINH ANH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ẨM THỰC QUỐC TẾ SUDANING làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ẨM THỰC QUỐC TẾ SUDANING
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Tinh Hoa Ẩm Thực làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 10 Triệu Công ty TNHH Tinh Hoa Ẩm Thực
4 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH KHANG DƯỢC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH KHANG DƯỢC
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Masscom Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Masscom Việt Nam
12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Thiết bị 2H làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Thiết bị 2H
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing HỆ THỐNG ANH NGỮ AMES ENGLISH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu HỆ THỐNG ANH NGỮ AMES ENGLISH
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Coature Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu Công Ty TNHH Coature Việt Nam
9 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần trà và cà phê Rosier làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty cổ phần trà và cà phê Rosier
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Mavin Austfeed Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Mavin Austfeed Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU NHẬT MINH INVEST làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU NHẬT MINH INVEST
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Mirai làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Mirai
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing TNHH TRUYỀN THÔNG MAPE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu TNHH TRUYỀN THÔNG MAPE
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Chi Nhánh - Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BFC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Chi Nhánh - Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BFC
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THDV GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THDV GROUP
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty CP Đào Tạo Ứng Dụng Aprotrain làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty CP Đào Tạo Ứng Dụng Aprotrain
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH NGỌC LINH GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH NGỌC LINH GROUP
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần Smart BKG làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty cổ phần Smart BKG
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN HANPAK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN HANPAK
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH AMOBEAR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH AMOBEAR VIỆT NAM
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN HANPAK HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN HANPAK HOLDINGS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH DOHAGI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH DOHAGI
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ HIKAWA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ HIKAWA VIỆT NAM
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm