Tuyển Nhân viên Marketing HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG - HÀM - MẶT XANH DENTAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 39 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Viết bài, lên ý tưởng nội dung phù hợp với định hướng thương hiệu

Thiết kế hình ảnh và video đơn giản bằng Canva, Capcut

Xây dựng nội dung cho các nền tảng như fanpage, website, Tik Tok,...

Lên kế hoạch, lập lịch đăng bài và theo dõi hiệu quả

Tối ưu nội dung dựa trên hành vi người dùng và số liệu đo lường

Làm việc với thiết kế, media để triển khai các chiến dịch

Góp ý và hỗ trợ các chương trình truyền thông, quảng bá

Tìm hiểu hành vi khách hàng trong ngành nha khoa

Hỗ trợ xây dựng kế hoạch nội dung cho mảng đào tạo nha khoa

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG - HÀM - MẶT XANH DENTAL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 7 – 8 triệu/tháng/26 công (thử việc 80% tháng đầu)

Hỗ trợ ăn trưa 35.000 VNĐ/ngày làm cả ngày

Hỗ trợ gửi xe 150.000 VNĐ/tháng

Thưởng tháng 13 và thưởng theo hiệu quả công việc hoặc dự án

Thưởng tết, lễ theo quy định của phòng khám

Review lương định kỳ 6 tháng/lần hoặc sớm hơn nếu đạt kết quả tốt

Tham gia teambuilding định kỳ và các quyền lợi khác theo quy định của phòng khám.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG - HÀM - MẶT XANH DENTAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin