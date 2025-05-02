Tuyển Nhân viên Marketing HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG - HÀM - MẶT XANH DENTAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG - HÀM - MẶT XANH DENTAL
- Hà Nội: 39 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Viết bài, lên ý tưởng nội dung phù hợp với định hướng thương hiệu
Thiết kế hình ảnh và video đơn giản bằng Canva, Capcut
Xây dựng nội dung cho các nền tảng như fanpage, website, Tik Tok,...
Lên kế hoạch, lập lịch đăng bài và theo dõi hiệu quả
Tối ưu nội dung dựa trên hành vi người dùng và số liệu đo lường
Làm việc với thiết kế, media để triển khai các chiến dịch
Góp ý và hỗ trợ các chương trình truyền thông, quảng bá
Tìm hiểu hành vi khách hàng trong ngành nha khoa
Hỗ trợ xây dựng kế hoạch nội dung cho mảng đào tạo nha khoa
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG - HÀM - MẶT XANH DENTAL Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ ăn trưa 35.000 VNĐ/ngày làm cả ngày
Hỗ trợ gửi xe 150.000 VNĐ/tháng
Thưởng tháng 13 và thưởng theo hiệu quả công việc hoặc dự án
Thưởng tết, lễ theo quy định của phòng khám
Review lương định kỳ 6 tháng/lần hoặc sớm hơn nếu đạt kết quả tốt
Tham gia teambuilding định kỳ và các quyền lợi khác theo quy định của phòng khám.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG - HÀM - MẶT XANH DENTAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
