Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần Human Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: TT19 - 06 Khu đô thị mới Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Quản lý và tối ưu quảng cáo Google Ads, Facebook Ads để tiếp cận khách hàng tiềm năng (đại lý bán lẻ, công trình lớn).

Xây dựng kế hoạch, ý tưởng, nội dung kịch bản, và triển khai cho các nội dung social các nền tảng Facebook, TikTok,...

Quản lý nội dung (bao gồm viết nội dung, hình ảnh, video) trên nền tảng xã hội(Facebook, TikTok...) đảm bảo thống nhất về thương hiệu và yêu cầu thông tin.

Đo lường, phân tích hiệu quả của các chiến dịch Marketing, đề xuất cải tiến để tăng hiệu suất Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch Digital Marketing (Google Ads, Facebook Ads, SEO, Email Marketing, Zalo OA, v.v.)

Xây dựng các công cụ Marketing và cách thức triển khai phù hợp cho từng dự án (online, offline, truyền thông, quảng cáo, in ấn, sự kiện).

Giám sát kết quả phòng sale, nhắc nhở, đôn đốc sao cho hiệu quả khai thác kết quả chạy ads được tận dụng tối đa

Báo cáo định kỳ theo tuần/tháng/năm về kết quả công việc cho quản lý.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 23 – 35; Trình độ: Cao đẳng – Đại học mọi chuyên ngành. Ưu tiên: Marketing, Truyền thông, Báo chí, các nhóm ngành kinh tế.

Hiểu biết các công cụ kênh Digital Marketing: Google Analytics, Facebook, Youtube, Tiktok, Zalo, Email, …

Ưu tiên có khả năng sử dụng Photoshop, AI, Canva và các phần mềm chỉnh sửa video cơ bản.

Chủ động, sáng tạo, tư duy marketing, kỹ năng phân tích

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành rèm cửa, nội thất, hoặc vật liệu xây dựng.

Tại Công ty cổ phần Human Thăng Long Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12-15 triệu (Lương cứng + Phụ cấp + Thưởng doanh số)

Hỗ trợ ăn trưa, điện thoại,...

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động Việt Nam: BHXH, BHYT, BHTN.

Chế độ thưởng các ngày Lễ, Tết, thưởng tháng 13, nghỉ phép hàng năm, chế độ khác theo quy định của Công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động.

Cơ hội thăng tiến cao.

Tăng lương theo thời gian và năng lực làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Human Thăng Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin