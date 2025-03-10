Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SABAI CARE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SABAI CARE
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SABAI CARE

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SABAI CARE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 50, ngõ 83 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- PR, marketing, sales sử dụng digital marketing
- Viết content, thảo luận với khách qua mạng xã hội
- Lên kế hoạch marketing cho công ty
- Thảo luận, tư vấn với khách, học viên về dự án

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Là sinh viên năm 3 trở lên, ưu tiên các ngành Marketing / Quản trị kinh doanh ...
- Hiểu biết về content marketing, marketing online, mạng xã hội...
- Có kinh nghiệm phát triển cộng đồng trên các trang mạng xã hội...
- Là người yêu thích quảng cáo, thích chiến đấu, thử thách bản thân và chịu đựng áp lực cao, luôn hướng lên phía trước
- Thái độ nghiêm túc, cầu tiến, ham học hỏi, có trách nhiệm với công việc
- Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SABAI CARE Thì Được Hưởng Những Gì

- Được trải nghiệm thực tế, rèn luyện và phát triển bản thân trong một môi trường làm việc năng động, nhiệt huyết;
- Được thực tập 2 tháng có dấu công ty;
- Được xem xét tuyển dụng thẳng sau thực tập;
- Phụ cấp: sinh hoạt hàng tháng và các phụ cấp khách tuỳ theo phân công nhiệm vụ tuỳ thời điểm: xăng xe, điện thoại, tăng ca,...
- Thực tập sinh có thể thực tập toàn thời gian, hoặc đăng ký part time theo tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SABAI CARE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SABAI CARE

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SABAI CARE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 29/8 Ngách 3 Ngõ 74 Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

