Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng P Const làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: - Số 23 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Phước Long, TP.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Thành phố Nha Trang

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

• Lập kế hoạch, lên ý tưởng, sáng tạo nội dung và hỗ trợ quản lý các kênh truyền thông của công ty: Website, Fanpage, Tiktok...

• Sản xuất content định kỳ theo mục tiêu phát triển các kênh của phòng Marketing.

• Xây dựng nội dung truyền thông sáng tạo cho các chiến dịch/ chương trình quảng cáo/ hoạt động thương hiệu, ấn phẩm... của Công ty.

•Thiết kế các ấn phẩm marketing phục vụ cho các chiến dịch truyền thông, quảng cáo, bán hàng và sự kiện như: poster, brochure, leaflet, backdrop, banner, standee, POSM,...

• Biên tập, chỉnh sửa video clip, quay phim, chụp ảnh sản phẩm, sự kiện...

• Phối hợp cùng Bộ phận thiết kế lên ý tưởng thiết kế hình ảnh; lên nội dung cho các hình ảnh, video,...

• Nắm bắt nhu cầu của khách hàng và xu hướng thị trường để phát triển chủ đề, nội dung mới cho phù hợp.

• Báo cáo lên cấp trên hiệu quả Content trên từng kênh truyền thông định kỳ theo tuần/tháng/quý/năm.

• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, kinh tế hoặc liên quan.

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Có hiểu biết về marketing, truyền thông, thương hiệu (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành thiết kế kiến trúc, xây dựng).

- Có khả năng phân tích và nắm bắt thị hiếu, hành vi khách hàng, có tư duy tốt về hình ảnh & video, óc sáng tạo để viết nội dung thu hút.

- Có kỹ năng làm việc nhóm, nhanh nhẹn, nhiệt tình, có khả năng thuyết trình và giao tiếp tốt.

Tại Công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng P Const Thì Được Hưởng Những Gì

- Chính sách lương: thỏa thuận theo năng lực.

- Lương tháng 13, nghỉ phép năm 12 ngày/năm.

- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (Sáng 7h30 – 11h30; Chiều 13h30 – 17h30)

- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Xét duyệt tăng lương theo năng lực và thời gian làm việc.

- Thưởng Lễ, tết đầy đủ, chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ đãi ngộ khác đúng theo quy định.

- Du lịch trong và ngoài nước hàng năm

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng P Const

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin