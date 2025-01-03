Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Tự Nhiên Việt Nam làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Tự Nhiên Việt Nam
- Khánh Hòa:
- 718 Lương Định Của, Xã Vĩnh Thạnh, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Thành phố Nha Trang
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
- Thực hiện các clip/video ngắn để giới thiệu sản phẩm, quảng bá hình ảnh công ty
- Viết content, nội dung, up hình ảnh lên website, fanpage, zalo của Công ty, Quản lý email, zalo của bộ phận Marketing
- Lập kế hoạch mở rộng kênh bán hàng trên nền tảng kinh doanh online: tiktok, tiki, lazada, shopee.
- Lập kế hoạch và thực hiện các phương án nhằm quảng bá hình ảnh công ty, set up và tham gia các sự kiện về quảng bá, giới thiệu sản phẩm
- Chăm sóc và giải đáp thắc mắc cho khách hàng liên hệ qua các kênh online
- Thu nhâp từ 8-12 triệu (gồm lương cứng triệu+ Lương KPI+ Thưởng theo quý căn cứ vào doanh số gián tiếp tăng trưởng từ bộ phận kinh doanh)
- Ứng viên có kinh nghiệm bán hàng online, biết thực hiện dàn dựng, chỉnh sửacác clip, video ngắn nhằm quảng bá, giới thiểu sản phẩm công ty
- Có kinh nghiệm quản lý website, chạy quảng cáo trên nền tảng trực tuyến
- Đam mê và hiểu biết vềsáng tạo nội dung trên mạng xã hội
- Ưu tiên các ứng viên có kiến thức về quản trị kinh doanh, marketing, truyền thông...
Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Bán lẻ / Bán sỉ, Bán hàng / Kinh doanh
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Khánh Hòa
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm quản lý website, chạy quảng cáo trên nền tảng trực tuyến
- Đam mê và hiểu biết vềsáng tạo nội dung trên mạng xã hội
- Ưu tiên các ứng viên có kiến thức về quản trị kinh doanh, marketing, truyền thông...
Tại Công Ty Cổ Phần Tự Nhiên Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tự Nhiên Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI