Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Tự Nhiên Việt Nam làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 8 - 12 Triệu

- Thực hiện các clip/video ngắn để giới thiệu sản phẩm, quảng bá hình ảnh công ty

- Viết content, nội dung, up hình ảnh lên website, fanpage, zalo của Công ty, Quản lý email, zalo của bộ phận Marketing

- Lập kế hoạch mở rộng kênh bán hàng trên nền tảng kinh doanh online: tiktok, tiki, lazada, shopee.

- Lập kế hoạch và thực hiện các phương án nhằm quảng bá hình ảnh công ty, set up và tham gia các sự kiện về quảng bá, giới thiệu sản phẩm

- Chăm sóc và giải đáp thắc mắc cho khách hàng liên hệ qua các kênh online

- Thu nhâp từ 8-12 triệu (gồm lương cứng triệu+ Lương KPI+ Thưởng theo quý căn cứ vào doanh số gián tiếp tăng trưởng từ bộ phận kinh doanh)

- Ứng viên có kinh nghiệm bán hàng online, biết thực hiện dàn dựng, chỉnh sửacác clip, video ngắn nhằm quảng bá, giới thiểu sản phẩm công ty

- Có kinh nghiệm quản lý website, chạy quảng cáo trên nền tảng trực tuyến

- Đam mê và hiểu biết vềsáng tạo nội dung trên mạng xã hội

- Ưu tiên các ứng viên có kiến thức về quản trị kinh doanh, marketing, truyền thông...

Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Bán lẻ / Bán sỉ, Bán hàng / Kinh doanh

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Khánh Hòa