Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TRIPSIA làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH TRIPSIA
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Khánh Hòa: 10.03 Đường số 6, KĐT LHP 2, P. Phước Hải, TP. Nha Trang, T.Khánh Hòa, TP Nha Trang
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch marketing online cho các khóa học của trung tâm thuộc công ty
Quản lý và phát triển nội dung trên các kênh truyền thông xã hội như Facebook,TikTok
Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo, banner, poster
Phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả các chiến dịch marketing
Nghiên cứu thị trường và xu hướng để đề xuất các ý tưởng marketing mới
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc, phù hợp với sinh viên mới tốt nghiệp
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Thiết kế đồ họa hoặc các ngành liên quan
Có kỹ năng thiết kế cơ bản, sử dụng các phần mềm như Adobe Photoshop, Illustrator, Canva
Hiểu biết về marketing online, có khả năng edit, biên tập video
Có kiến thức cơ bản về quản lý mạng xã hội và tạo nội dung
Có khả năng viết content marketing hấp dẫn
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
Sáng tạo, nhiệt tình và có khả năng học hỏi nhanh
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Thiết kế đồ họa hoặc các ngành liên quan
Có kỹ năng thiết kế cơ bản, sử dụng các phần mềm như Adobe Photoshop, Illustrator, Canva
Hiểu biết về marketing online, có khả năng edit, biên tập video
Có kiến thức cơ bản về quản lý mạng xã hội và tạo nội dung
Có khả năng viết content marketing hấp dẫn
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
Sáng tạo, nhiệt tình và có khả năng học hỏi nhanh
Tại CÔNG TY TNHH TRIPSIA Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tăng theo năng lực
Thu nhập từ 8.000.000 đến 10.000.000đ/tháng
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật
Hỗ trợ cơm trưa ăn tại văn phòng
Thu nhập từ 8.000.000 đến 10.000.000đ/tháng
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật
Hỗ trợ cơm trưa ăn tại văn phòng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRIPSIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI