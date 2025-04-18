Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TRIPSIA làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: 10.03 Đường số 6, KĐT LHP 2, P. Phước Hải, TP. Nha Trang, T.Khánh Hòa, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc

Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch marketing online cho các khóa học của trung tâm thuộc công ty

Quản lý và phát triển nội dung trên các kênh truyền thông xã hội như Facebook,TikTok

Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo, banner, poster

Phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả các chiến dịch marketing

Nghiên cứu thị trường và xu hướng để đề xuất các ý tưởng marketing mới

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc, phù hợp với sinh viên mới tốt nghiệp

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Thiết kế đồ họa hoặc các ngành liên quan

Có kỹ năng thiết kế cơ bản, sử dụng các phần mềm như Adobe Photoshop, Illustrator, Canva

Hiểu biết về marketing online, có khả năng edit, biên tập video

Có kiến thức cơ bản về quản lý mạng xã hội và tạo nội dung

Có khả năng viết content marketing hấp dẫn

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

Sáng tạo, nhiệt tình và có khả năng học hỏi nhanh

Tại CÔNG TY TNHH TRIPSIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tăng theo năng lực

Thu nhập từ 8.000.000 đến 10.000.000đ/tháng

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật

Hỗ trợ cơm trưa ăn tại văn phòng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRIPSIA

