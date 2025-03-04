Tuyển Nhân viên Marketing JobsGO Recruit làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

+ Xây dựng và bán hàng, chăm sóc khách hàng trên các sàn TMĐT (Tiktok, shopee, Fanpage,…);

+ Quản lý và tối ưu các chiến dịch quảng cáo trên sàn;

+ Tìm kiếm các livestreamer để làm việc cùng công ty;

+ Xây dựng và quản lý nội dung các kênh truyền thông của Yến Hoàng Phi;

+ Quản lý nội dung, phát triển Website, thúc đẩy doanh số Online;

+ Các công việc khác có liên quan;

+ Kinh nghiệm làm việc 1 năm trở lên

+ Nhanh nhẹn, nắm bắt xu hướng và thị trường

+ Biết sử dụng các phần mềm chỉnh sửa hình ảnh/video cơ bản

+ Vui vẻ, hòa đồng và tinh thần trách nhiệm trong công việc

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

+ Bảo hiểm xã hội, lương, phụ cấp theo quy định của công ty

+ Lương tháng 13

+ Được công ty đào tạo miễn phí từ cơ bản đến chuyên sâu về lĩnh vực yến sào.

+ Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng, gắn bó lâu dài.

