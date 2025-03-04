Tuyển Nhân viên Marketing JobsGO Recruit làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại JobsGO Recruit
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Khánh Hòa:
- 27A Lê Lợi
- Xương Huân
- Nha Trang, Thành phố Nha Trang
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
+ Xây dựng và bán hàng, chăm sóc khách hàng trên các sàn TMĐT (Tiktok, shopee, Fanpage,…);
+ Quản lý và tối ưu các chiến dịch quảng cáo trên sàn;
+ Tìm kiếm các livestreamer để làm việc cùng công ty;
+ Xây dựng và quản lý nội dung các kênh truyền thông của Yến Hoàng Phi;
+ Quản lý nội dung, phát triển Website, thúc đẩy doanh số Online;
+ Các công việc khác có liên quan;
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Kinh nghiệm làm việc 1 năm trở lên
+ Nhanh nhẹn, nắm bắt xu hướng và thị trường
+ Biết sử dụng các phần mềm chỉnh sửa hình ảnh/video cơ bản
+ Vui vẻ, hòa đồng và tinh thần trách nhiệm trong công việc
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
+ Bảo hiểm xã hội, lương, phụ cấp theo quy định của công ty
+ Lương tháng 13
+ Được công ty đào tạo miễn phí từ cơ bản đến chuyên sâu về lĩnh vực yến sào.
+ Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng, gắn bó lâu dài.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
