Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHÁCH SẠN VIỄN ĐÔNG NHA TRANG làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Xây dựng và quản lý thương hiệu: Đảm bảo sự nhất quán của thương hiệu trên tất cả các kênh truyền thông.

Tạo ra các nội dung hấp dẫn và phù hợp với đối tượng khách hàng mục tiêu.

Marketing trực tuyến (Digital Marketing):Tối ưu hóa website và các kênh mạng xã hội.

Chạy các chiến dịch quảng cáo trực tuyến.

Quản lý các đánh giá và phản hồi của khách hàng trực tuyến.

Nghiên cứu thị trường và phân tích dữ liệu:Nghiên cứu thị hiếu khách hàng và xu hướng thị trường.

Phân tích dữ liệu để đánh giá hiệu quả các chiến dịch Marketing.

Báo cáo kết quả và đề xuất các cải tiến.

Quan hệ công chúng (PR):Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các cơ quan truyền thông.

Xử lý các vấn đề truyền thông phát sinh.