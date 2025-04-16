Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TIỀM NĂNG VÔ HẠN làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: - 174 Ngô Gia Tự, Phước Tiến, Nha Trang, Thành phố Nha Trang

Lên kế hoạch, viết bài, lên ý tưởng video cho Fanpage & TikTok

Quản lý comment, inbox khách hàng

Đăng bài, chăm sóc page, hỗ trợ lên lịch bài

Chỉnh sửa video ngắn bằng Capcut

Thiết kế trên Canva/PTS/AI

Báo cáo kết quả công việc định kỳ

Tham gia xây dựng các chiến dịch marketing mới

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự

Biết sử dụng Canva, AI, Photoshop cơ bản

Biết chỉnh video trên Capcut

Biết chạy ads là lợi thế

Chủ động, trách nhiệm, có tư duy sáng tạo

Vui vẻ, thích học hỏi, teamwork tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIỀM NĂNG VÔ HẠN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 8.000.000 + Lương KPI => Tổng thu nhập 8-15 triệu/Tháng

Thưởng Lễ, Tết Tham gia team building, ăn chơi là có thật

Được đào tạo về Content, Ads, AI

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, dễ thương hết nấc KPI rõ ràng, minh bạch

