Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TIỀM NĂNG VÔ HẠN làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIỀM NĂNG VÔ HẠN
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Khánh Hòa:
- 174 Ngô Gia Tự, Phước Tiến, Nha Trang, Thành phố Nha Trang
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Lên kế hoạch, viết bài, lên ý tưởng video cho Fanpage & TikTok
Quản lý comment, inbox khách hàng
Đăng bài, chăm sóc page, hỗ trợ lên lịch bài
Chỉnh sửa video ngắn bằng Capcut
Thiết kế trên Canva/PTS/AI
Báo cáo kết quả công việc định kỳ
Tham gia xây dựng các chiến dịch marketing mới
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự
Biết sử dụng Canva, AI, Photoshop cơ bản
Biết chỉnh video trên Capcut
Biết chạy ads là lợi thế
Chủ động, trách nhiệm, có tư duy sáng tạo
Vui vẻ, thích học hỏi, teamwork tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIỀM NĂNG VÔ HẠN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 8.000.000 + Lương KPI => Tổng thu nhập 8-15 triệu/Tháng
Thưởng Lễ, Tết Tham gia team building, ăn chơi là có thật
Được đào tạo về Content, Ads, AI
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, dễ thương hết nấc KPI rõ ràng, minh bạch
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIỀM NĂNG VÔ HẠN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
