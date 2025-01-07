Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty CP Thực Phẩm Biển Việt làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Công Ty CP Thực Phẩm Biển Việt
Ngày đăng tuyển: 07/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/02/2025
Nhân viên Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty CP Thực Phẩm Biển Việt

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa:

- 09 Pasteur, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Thành phố Nha Trang

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

+ Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch marketing online và offiline để quảng bá thương hiệu và sản phẩm của công ty
+ Quản lý và phát triển nội dung cho các kênh truyền thông số như website, mạng xã hội, email marketing
+ Quản lý các đối tác in ấn, vật tư quảng cáo
+ Thiết kế các ấn phẩm marketing như banner, poster, infographic phục vụ cho các chiến dịch truyền thông.
+ Sử dụng thành thạo các thiết bị quay phim, chụp ảnh chuyên nghiệp và phần mềm hỗ trợ khi cần
+ Lên ý tưởng, sáng tạo nội dung, xây dựng kịch bản cho video Tiktok, Youtube, Facebook, hỗ trợ đến khi ra sản phẩm cuối cùng
+ Tổ chức sự kiện của Công ty setup, triển khai thực hiện các buổi tiệc của công ty.
+ Phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả các chiến dịch marketing, đề xuất cải tiến
+ Tổ chức và hỗ trợ các sự kiện marketing offline của công ty
+ Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng marketing mới

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tốt nghiệp Đại học/CĐ chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quảng cáo hoặc các ngành liên quan
+ Có kiến thức cơ bản về digital marketing, SEO, content marketing, social media marketing
+ Có kỹ năng thiết kế đồ họa cơ bản, sử dụng thành thạo các công cụ như Photoshop, Illustrator, Canva
+ Có khả năng viết content marketing hấp dẫn, thuyết phục
+ Nắm vững các công cụ phân tích dữ liệu marketing như Google Analytics, Facebook Insights
+ Có kinh nghiệm tổ chức sự kiện là một lợi thế
+ Có tư duy sáng tạo, khả năng học hỏi nhanh và thích ứng với xu hướng mới
+ Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
+ Chủ động, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Tại Công Ty CP Thực Phẩm Biển Việt Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thu nhập hấp dẫn theo năng lực
+ Tham gia đầy đủ BHXH - Y tế - BHTN-BH Tai nạn theo quy định
+ Được khám sức khỏe tổng quát gói cao cấp hàng năm.
+ Được tham gia du lịch trong hoặc ngoài nước 1 lần/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Thực Phẩm Biển Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 09 Pasteur, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

