Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH HOÀNG AN NHA TRANG làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH HOÀNG AN NHA TRANG
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
CÔNG TY TNHH HOÀNG AN NHA TRANG

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH HOÀNG AN NHA TRANG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa: 05 Lý Tự Trọng, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý các trang mạng xã hội bao gồm Facebook, Instagram, Tik Tok và xây dựng nội dung bao gồm bài viết, hình ảnh, video... đăng tải lên các kênh truyền thông. Lên kế hoạch content chi tiết hàng tháng cho các kênh truyền thông củacông ty. Lập kế hoạch điều phối,tổ chức event tại cửa hàng. R&D các chiến dịch Marketing khác, đóng góp ý tưởng có nội dung sáng tạo. Hỗ trợ liên hệ booking các KOLs/ Influencers cho các campaign của brand. Báo cáo hiệu quả các chương trình triển khai tại cơsở. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Quản lý các trang mạng xã hội bao gồm Facebook, Instagram, Tik Tok và xây dựng nội dung bao gồm bài viết, hình ảnh, video... đăng tải lên các kênh truyền thông.
Lên kế hoạch content chi tiết hàng tháng cho các kênh truyền thông củacông ty.
Lập kế hoạch điều phối,tổ chức event tại cửa hàng.
R&D các chiến dịch Marketing khác, đóng góp ý tưởng có nội dung sáng tạo.
Hỗ trợ liên hệ booking các KOLs/ Influencers cho các campaign của brand.
Báo cáo hiệu quả các chương trình triển khai tại cơsở.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã có kinh nghiệm ít nhất 2 đến 3 năm làm việc trong lĩnh vực Marketing. Có tính sáng tạo và gu thẩm mỹ tốt. Đã từng tổ chức/hỗtrợ tổ chức event/sự kiện. Có khả năng giao tiếp và làm việc linh hoạt với các bộ phận, có khả năng làm việc độc lập / nhóm
Đã có kinh nghiệm ít nhất 2 đến 3 năm làm việc trong lĩnh vực Marketing.
Có tính sáng tạo và gu thẩm mỹ tốt.
Đã từng tổ chức/hỗtrợ tổ chức event/sự kiện.
Có khả năng giao tiếp và làm việc linh hoạt với các bộ phận, có khả năng làm việc độc lập / nhóm

Tại CÔNG TY TNHH HOÀNG AN NHA TRANG Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm, phụ cấp, nghỉ lễ, Tết, thưởng tháng thứ 13 theo quy định của Nhà nước Cơ hội tham gia và định hình chiến lược marketing của một khách sạn 5 sao đang trong đà phát triển nhanh. Trau dồi được kỹ năng của bản thân trong môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp. Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển bản thân. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật. Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.
Chế độ bảo hiểm, phụ cấp, nghỉ lễ, Tết, thưởng tháng thứ 13 theo quy định của Nhà nước
Cơ hội tham gia và định hình chiến lược marketing của một khách sạn 5 sao đang trong đà phát triển nhanh.
Trau dồi được kỹ năng của bản thân trong môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển bản thân.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật.
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HOÀNG AN NHA TRANG

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HOÀNG AN NHA TRANG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 05 Lý Tự Trọng , Nha Trang, Khánh Hòa

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

