Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Cầu Vồng làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Cầu Vồng
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công ty TNHH Cầu Vồng

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH Cầu Vồng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bà Rịa Vũng Tàu: 77 đường 2/9 phường 12, TP Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập kế hoạch Marketing tổng thể và điều phối công tác triển khai/giám sát triển khai các hạng mục Marketing quảng bá sản phẩm thương hiệu trên facebook, website, tiktok, youtube....
- Tìm kiếm KH cho sản phẩm Công ty đang triển khai.
- Nắm bắt về các công cụ Digital Marketing Online.
- Lập kế hoạch Marketing phù hợp với hiện trạng của Công ty và đưa ra hướng phát triển chuyên môn trong thời gian tới.
- Quản lý hình ảnh thương hiệu công ty và sản phẩm
- Thực hiện các yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ, ĐH trở lên.
Độ tuổi: từ 22 – 40.
Ưu tiên: Tối thiểu 06 tháng kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương.

Tại Công ty TNHH Cầu Vồng Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội phát triển khả năng tư duy sáng tạo.
Chế độ bảo hiểm theo quy định nhà nước.
Được tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn trong môi trường giáo dục chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cầu Vồng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Cầu Vồng

Công ty TNHH Cầu Vồng

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 77 đường 2/9 Phường 12 Thành Phố Vũng Tàu

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

