Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Cầu Vồng làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH Cầu Vồng
- Bà Rịa Vũng Tàu: 77 đường 2/9 phường 12, TP Vũng Tàu
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
- Lập kế hoạch Marketing tổng thể và điều phối công tác triển khai/giám sát triển khai các hạng mục Marketing quảng bá sản phẩm thương hiệu trên facebook, website, tiktok, youtube....
- Tìm kiếm KH cho sản phẩm Công ty đang triển khai.
- Nắm bắt về các công cụ Digital Marketing Online.
- Lập kế hoạch Marketing phù hợp với hiện trạng của Công ty và đưa ra hướng phát triển chuyên môn trong thời gian tới.
- Quản lý hình ảnh thương hiệu công ty và sản phẩm
- Thực hiện các yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: từ 22 – 40.
Ưu tiên: Tối thiểu 06 tháng kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương.
Tại Công ty TNHH Cầu Vồng Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm theo quy định nhà nước.
Được tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn trong môi trường giáo dục chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cầu Vồng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
