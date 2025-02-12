Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH VIỆT HÙNG GROUP làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bà Rịa Vũng Tàu: A10 KDC Barya City, Phường Long Toàn,, TP Bà Rịa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing

Lập kế hoạch và triển khai phát triển nội dung content cho các kênh website, Facebook, Instagram, LinkedIn,...

Lên kế hoạch nội dung quảng cáo cho các chiến dịch marketing

Triển khai các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng online: Facebook, Google, Zalo

Cập nhật xu hướng marketing mới, đề xuất ý tưởng sáng tạo để tối ưu chiến dịch.

Theo dõi, phân tích hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo, nội dung trên social.

Lập báo cáo định kỳ và đề xuất các giải pháp cải thiện.

Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm quản lý các mạng xã hội.

Có kinh nghiệm setup và phân tích chỉ số quảng cáo.

Tốt nghiệp ĐH/CĐ lĩnh vực liên quan.



Thành thạo & áp dụng công cụ AI vào công việc.

Khả năng lập kế hoạch, báo cáo, trình bày.

Có khả năng hợp tác phối hợp làm việc theo nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH VIỆT HÙNG GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn về Marketing

Làm việc từ T2 – T6 hàng tuần (Nghỉ T7 và CN).

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH theo Luật lao động.

Nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết theo quy định.

Môi trường làm việc năng động, đội ngũ nhân sự trẻ trung, hòa đồng, hỗ trợ nhau trong công việc.

Thưởng doanh thu. Thưởng lễ, tết: 30/4 &1/5, 2/9, tết dương lịch, lương tháng 13 và các khoản thưởng khác theo quy định Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIỆT HÙNG GROUP

