Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH VIỆT HÙNG GROUP làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH VIỆT HÙNG GROUP
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
CÔNG TY TNHH VIỆT HÙNG GROUP

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH VIỆT HÙNG GROUP

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bà Rịa Vũng Tàu: A10 KDC Barya City, Phường Long Toàn,, TP Bà Rịa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai phát triển nội dung content cho các kênh website, Facebook, Instagram, LinkedIn,...
Lên kế hoạch nội dung quảng cáo cho các chiến dịch marketing
Triển khai các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng online: Facebook, Google, Zalo
Cập nhật xu hướng marketing mới, đề xuất ý tưởng sáng tạo để tối ưu chiến dịch.
Theo dõi, phân tích hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo, nội dung trên social.
Lập báo cáo định kỳ và đề xuất các giải pháp cải thiện.
Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm quản lý các mạng xã hội.
Có kinh nghiệm setup và phân tích chỉ số quảng cáo.
Tốt nghiệp ĐH/CĐ lĩnh vực liên quan.
Có kinh nghiệm quản lý trên các mạng xã hội.
Thành thạo & áp dụng công cụ AI vào công việc.
Khả năng lập kế hoạch, báo cáo, trình bày.
Có khả năng hợp tác phối hợp làm việc theo nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH VIỆT HÙNG GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn về Marketing
Làm việc từ T2 – T6 hàng tuần (Nghỉ T7 và CN).
Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH theo Luật lao động.
Nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết theo quy định.
Môi trường làm việc năng động, đội ngũ nhân sự trẻ trung, hòa đồng, hỗ trợ nhau trong công việc.
Thưởng doanh thu. Thưởng lễ, tết: 30/4 &1/5, 2/9, tết dương lịch, lương tháng 13 và các khoản thưởng khác theo quy định Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIỆT HÙNG GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH VIỆT HÙNG GROUP

CÔNG TY TNHH VIỆT HÙNG GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

