Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH phát triển dịch vụ thương mại Thiên Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH phát triển dịch vụ thương mại Thiên Việt
Ngày đăng tuyển: 17/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/06/2025
Công ty TNHH phát triển dịch vụ thương mại Thiên Việt

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH phát triển dịch vụ thương mại Thiên Việt

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 609 Trương Định, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện các công việc Marketing được phân công
- Xây dựng và triển khai các sản phẩm du lịch của Công ty trên các nền tảng thương mại điện tử bao gồm: Website, App, Facebook, TikTok, Google...
- Xây dựng và triển khai chiến lược chạy ads, seo cho các sản phẩm trên các nền tảng,
- Tạo và quản lý các chiến dịch liên kết (Link), chiến dịch content marketing và các chiến dịch trên các phương tiện truyền thông xã hội
- Đổi mới và trình bày các nền tảng chiến dịch marketing mới
- Dự báo tăng trưởng của chiến dịch marketing và tỷ xuất lợi nhuận từ các chiến dịch
- Quản lý các chiến dịch truyền thông qua E.mail và truyền thông xã hội
- Sử dụng Google Analytics, Google AdWords và các site có liên quan khác.
- Tăng lượng traffic vào website, app của công ty
. - Cập nhật các kênh truyền thông xã hội, công nghệ web và xu hướng Digital Marketing mới nhất; triển khai công nghệ mới vào xây dựng chiến dịch và điều chỉnh chiến dịch hiện tại để đưa vào thông tin mới.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành marketing, truyền thông hoặc các chứng chỉ liên quan
- Có kinh nghiệm trong marketing online kỹ thuật số ít nhất từ 6 tháng trở lên
- Có kinh nghiệm chạy ads FB, Seo vvv
- Có kỹ năng giao tiếp
- Ưu tiên có kỹ năng và kiến thức về IT
- Khả năng làm việc nhóm, cẩn thận, sáng tạo
- Am hiểu hệ thống quản trị nội dung, sử dụng tốt Photoshop, Microsof Office
- Ưu tiên đã làm marketing trong lĩnh vực du lịch.

Tại Công ty TNHH phát triển dịch vụ thương mại Thiên Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng được đề nghị tùy theo kinh nghiệm và năng lực + KPI. Chế độ đầy đủ.
- Môi trường làm việc thân thiện sếp dễ tĩnh, có sự support nhiệt tình từ các phòng ban,
- Thời gian làm việc: Sáng 8h15 – 12h. chiều: 13h30 – 17h30, từ thứ 2 đến sáng thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH phát triển dịch vụ thương mại Thiên Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH phát triển dịch vụ thương mại Thiên Việt

Công ty TNHH phát triển dịch vụ thương mại Thiên Việt

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Tòa Nhà CT1 khu văn phòng Sevin Office, Số 609 Trương Định, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

