Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH POZAA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 35 Lê Văn Thiêm, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lên kế hoạch, chiến lược nội dung kèm mục tiêu cụ thể. Đóng góp ý tưởng, cùng team triển khai các chiến dịch content marketing.

Đưa ra và thực hiện các sáng kiến tiếp thị nội dung nhằm đạt được mục tiêu của công ty.

Xây dựng và quản lý nội dung trên website, blog, fanpage, social media của công ty, kịch bản video, v.v.

Phát triển nội dung trên các kênh chưa khai thác

Phối hợp với designer và các thành viên trong team sản xuất nội dung chất lượng về chữ viết và hình ảnh.

Chỉnh sửa, hiệu chỉnh, và tối ưu nội dung chuẩn SEO.

Đảm bảo xuất bản nội dung chất lượng, chính xác và đều đặn hàng tuần/tháng.

Cập nhật xu hướng để đưa ra ý tưởng mới làm tăng tương tác và nhận diện thương hiệu.

Theo dõi, phân tích, và đánh giá các chỉ số đo lường hiệu quả của content marketing, và nghiên cứu insight khách hàng để tối ưu hiệu quả.

Báo cáo kết quả định kỳ lên cấp trên

Các công việc liên quan khác theo sự phân công của trưởng phòng

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành liên quan.

- Có kinh nghiệm xây dựng và phát triển nội dung, sáng tạo video. Ưu tiên đã triển khai trên Tiktok, Youtube;

- Có khả năng tìm kiếm ý tưởng tốt, nhanh nhạy bắt kịp trend của giới trẻ

- Có khả năng diễn đạt ý tưởng, truyền tải idea thành kịch bản quay phim

- Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel,...

- Có tư duy thẩm mỹ và hình ảnh tốt;

- Ưu tiên có kiến thức tổng quan về marketing..

Tại CÔNG TY TNHH POZAA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận trực về mức lương khi phỏng vấn thu nhập thừ 8-12tr.

- Phụ cấp xăng xe- điện thoại nếu có phát sinh trong quá trình làm việc.

- Xét tăng lương hàng năm theo năng lực và mức độ cống hiến.

- Cơ hội được tham gia tất cả các khóa phát triển cá nhân do Công ty tổ chức và các khóa đào tạo bên ngoài nhằm phát triển chuyên môn và kỹ năng cần thiết.

- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động và của Công ty.

- Giờ làm việc:

- Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 (Nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật)

- Sáng từ 8h30 – 12h00; Chiều từ 13h30 – 18h00.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH POZAA

