Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ICOMIFY làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 82 ngõ 116 Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh để tìm ra các ý tưởng, sản phẩm tiềm năng

Hoàn thiện content mô tả sản phẩm trên website

Sáng tạo, xây dựng content chạy quảng cáo

Tối ưu content để đạt tỉ lệ chuyển đổi tốt

Lập kế hoạch, triển khai các chiến dịch Facebook/Google Ads toàn diện, nhằm đạt mục tiêu đề ra

Tối ưu hóa nội dung và cấu trúc website, đảm bảo sự dễ dàng truy cập và tương tác.

Đề xuất phương án thực thi, ngân sách/ tháng

Giám sát, theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch.

Đọc và cập nhật các thuật toán thay đổi của nền tảng Google.

Sử dụng và tối ưu chi phí quảng cáo, báo cáo kết quả quảng cáo.

Nghiên cứu và đọc báo cáo đo lường về hiệu quả chuyển đổi của quảng cáo: ROI, ROAS, CTR,...

Hiểu về cách vận hành quảng cáo trên nền tảng và có khả năng phân tích dữ liệu, đưa ra quyết định.

Hỗ trợ các hoạt động chung của bộ phận Marketing và thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tư duy/ kỹ năng: Có khả năng đọc và phân tích số liệu; chủ động học hỏi và nghiên cứu kiến thức mới;

Có khả năng nghiên cứu và khai phá nền tảng mới;

Sáng tạo, có tư duy giải quyết vấn đề.

Biết sử dụng Photoshop, Ai hoặc các phần mềm thiết kế đồ họa là một lợi thế

Tốt nghiệp đại hoc khối ngành kinh tế hoặc marketing

Đọc hiểu tiếng Anh cơ bản (TOEIC 400 trở lên hoặc tương đương)

Không yêu cầu kinh nghiệm

Tại CÔNG TY TNHH ICOMIFY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: (8-12 triệu) + Thưởng;

Lương tháng thứ 13 + thưởng hàng năm;

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến;

Được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ thường xuyên, có lộ trình thăng tiến rõ ràng;

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ;

Chế độ nghỉ lễ, tết, cưới xin, ốm đau theo quy định của pháp luật;

Một năm được nghỉ 12 ngày phép hưởng nguyên lương (mỗi tháng được nghỉ 01 ngày);

Nghỉ lễ tết hưởng nguyên lương, thưởng lễ tết;

Xét review tăng lương 02 lần trên năm;

Làm việc trực tiếp với Ban giám đốc, là những người có kinh nghiệm, tư duy chiến lược và sáng tạo;

Công ty tổ chức nhiều hoạt động, event trong năm (du lịch, teambuilding...);

Có quầy bar phục vụ đồ uống: trà, cà phê, bánh kẹo free.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ICOMIFY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.