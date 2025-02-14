Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALOBAY làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALOBAY
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALOBAY

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa 17T8 Hoàng Đạo Thúy, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Thạm gia lập kế hoạch xây dựng nội dung Website, Landing page, Fanpage, Youtube, zalo;
Quản trị nội dung website (viết bài & đăng bài)
Quản trị nội dung fanpage (viết bài, đăng bài); Tăng like, share, comment tự nhiên (không quảng cáo)
Quản trị kênh youtube (reup video, sưu tầm, upload theo chuẩn SEO youtube)
Viết bài quảng cáo facebook
Seeding, spam group (tìm kiếm các group phù hợp và thực hiện spam)
Viết bài PR trên các trang báo điện tử khi có yêu cầu
Quản trị nội dung channel (reup video) - Sưu tầm video, upload video,...
Phối hợp sản xuất video giới thiệu về dịch vụ (khi cần)
Phối hợp cùng bộ phận xây dựng sản phẩm và bộ phận kinh doanh để nắm chắc các sản phẩm của công ty
Phụ trách các hoạt động quảng bá thương hiệu trên các kênh truyền thông của công ty
Phụ trách truyền thông nội bộ trên các kênh truyền thông của công ty ( bao gồm online và offline)
Thực hiện các yêu cầu khác theo phân công của quản lý.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm 1 năm trở lên làm cho các công ty du lịch hoặc có kinh nghiệm viết báo
- Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp ngành Marketing, Báo chí,...có khả năng viết lách tốt.
- Yêu thích du lịch và hiểu biết và các địa điểm du lịch
- Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực cao trong công việc.
- Ưu tiên các bạn trẻ trung, sáng tạo, năng động, nhiệt tình có óc hài hước.
- Có kiến thức, kỹ thuật tốt về content writing (Nền tảng SEO, bài viết quảng cáo trên kênh online...)
- Đã từng có kinh nghiệm viết về mảng dược phẩm/thực phẩm chức năng là lợi thế

Tại CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALOBAY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản: 7-12 triệu/ tháng (tùy năng lực và kinh nghiệm).
Thưởng doanh số theo chính sách của công ty.
Có chính sách đãi ngộ đặc biệt nếu có đóng góp vượt trội và bền vững
Review lương sau 6 tháng
Đóng BHXH theo qui định.
Lễ, tết được nghỉ theo lịch Nhà nước.
Chế độ đãi ngộ xứng đáng với năng lực chuyên môn và hiệu quả công việc.
Làm việc trong một môi trường ổn định, chuyên nghiệp, thân thiện, cơ hội được làm quen với công việc thực tế; được đào tạo các kỹ năng mềm khác.
Phụ cấp ăn trưa, điện thoại...
Du lịch, nghỉ dưỡng hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALOBAY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALOBAY

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALOBAY

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, tòa nhà Times Tower, số 35 Lê Văn Lương , Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

