Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG AN
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG AN

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG AN

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phú Cường, Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Cập nhật danh mục sản phẩm, thiết kế hình ảnh, cập nhật nội dung.
- Cùng Team kinh doanh thực hiện kế hoạch marketing, giám sát, đôn đốc các bên liên quan để triển khai các hạng mục truyền thông theo đúng timeline.
- Thực hiện các yêu cầu khác từ cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành quảng cáo truyển thông/báo chí tuyên truyền sẽ là một lợi thế.
- Kinh nghiệm : 1 năm trở lên ở cùng vị trí.
- Chăm chỉ, có trách nhiệm.
- Biết cách sắp xếp công việc và quản lý thời gian.
- Có kỹ năng giao tiếp tốt.
- Biết sử dụng phần mềm thiết kế cơ bản sẽ là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG AN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 7.000.000 - 9.000.000 VNĐ (Lương cứng + thưởng)
- Được ký hợp đồng chính thức sau 1 tháng thử việc.
- Thời gian làm việc: 8h15 - 17h00, nghỉ trưa 2h (Từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7)
- Đồng nghiệp: 9x Trẻ trung, năng động, thân thiện, vui vẻ
- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, được nghỉ các ngày lễ, Tết, nghỉ phép hàng năm, v.v.theo quy định Nhà nước;
- Thưởng ngày Lễ, Tết, tháng 13, sinh nhật, teambuilding, du lịch hàng năm...
Phụ cấp khác :
- Ăn trưa văn phòng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG AN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG AN

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG AN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 19, khu B, phố Thạch Lỗi, Xã Thanh Xuân, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

