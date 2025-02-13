Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Giải pháp công nghệ quản lý doanh nghiệp EMSO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 802 Tòa 15T2, 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch marketing cho Mạng xã hội EMSO

- Quản lý, sáng tạo nội dung trên các nền tảng khác

- Theo dõi, phân tích hiệu quả của các chiến dịch và tham gia đề xuất tối ưu

- Hỗ trợ tổ chức các hoạt động quảng bá, sự kiện

- Phối hợp với các phòng ban khác để giải quyết các vấn đề liên quan đến nội dung.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm 3,4 hoặc tốt nghiệp chuyên ngành có liên quan

- Có kỹ năng viết nội dung, tư duy hình ảnh tốt và sáng tạo

- Có tinh thần ham học hỏi, chủ động và trách nhiệm trong công việc

Tại Công ty TNHH Giải pháp công nghệ quản lý doanh nghiệp EMSO Thì Được Hưởng Những Gì

- Có hỗ trợ thực tập, có thể làm Part-time

- Môi trường làm việc trẻ, văn hóa doanh nghiệp hiện đại.

- Được đào tạo và có cơ hội trở thành nhân viên chính thức

- Được ủng hộ, trao quyền cho sáng tạo và đột phá từ người trẻ.

- Được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định nhà nước khi lên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải pháp công nghệ quản lý doanh nghiệp EMSO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.