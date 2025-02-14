Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ICOMIFY làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 82 ngõ 116 Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Quản lý tài khoản bán hàng online của công ty trên các sàn thương mại điện tử (Amazon, Etsy – Sản phẩm có sẵn)

Theo dõi các chương trình khuyến mãi và đưa ra các chương trình MKT phù hợp để thúc đẩy doanh số bán hàng

Theo dõi và tối ưu chạy quảng cáo, tối ưu về các tỷ lệ/ chỉ số sales – marketing, rút ra những bài học cho những chiến dịch sau và đề xuất giải pháp tối ưu

Nghiên cứu, phân tích thị trường và cập nhật các xu hướng, đối thủ cạnh tranh để tìm ra các sản phẩm, định hướng mới áp dụng để gia tăng hiệu quả, lợi nhuận.

Tính toán lượng hàng nhập, phối hợp với team vận hành nhập hàng đảm bảo lượng hàng tồn kho phù hợp với nhu cầu kinh doanh

Triển khai chạy quảng cáo trên nền tảng TMĐT (Amazon, Etsy) (Kết hợp với các phòng ban khác: Content, Design để sáng tạo ra nội dung hiệu quả để chạy quảng cáo kết quả tốt)

Trang trí gian hàng, tối ưu, cập nhật thông tin gian hàng và theo dõi lượng truy cập để tối ưu hóa độ hiển thị

Tổng hợp, phân tích, báo cáo kết quả kinh doanh theo từng chương trình, từng tháng

Quản lý sản phẩm, kết hợp với team vận hành để xử lý đơn hàng (chốt đơn, giải quyết khiếu nại)

Giải quyết vấn đề phát sinh với sàn Amazon, Etsy

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cẩn thận, tỉ mỉ, thái độ làm việc cầu thị và tư duy logic.

Đọc hiểu tiếng Anh cơ bản (TOEIC 400 trở lên hoặc tương đương)

Biết sử dụng Photoshop, Ai hoặc các phần mềm thiết kế đồ họa là một lợi thế

Có tinh thần trách nhiệm trong công việc. Sẵn sàng chấp nhận thử thách, làm việc trong môi trường áp lực cao

Có khả năng nghiên cứu, có tư duy tốt, ham học hỏi, cập nhật kiến thức nhanh

Tốt nghiệp đại hoc khối ngành kinh tế hoặc marketing

Có Laptop cá nhân

Không yêu cầu kinh nghiệm

Tại CÔNG TY TNHH ICOMIFY Thì Được Hưởng Những Gì

Kinh nghiệm: 6 tháng kinh nghiệm trở lên ở vị trí Digital Marketing

Thu nhập = Lương cứng (8-13tr) + Thưởng hiệu suất làm việc (COM) + Thưởng định kỳ.

Thu nhập trung bình 10 – 18M/Tháng

Công ty cung cấp trang thiết bị, máy tính làm việc.

Được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ thường xuyên, có lộ trình thăng tiến rõ ràng;

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ;

Chế độ nghỉ lễ, tết, cưới xin, ốm đau theo quy định của pháp luật;

Một năm được nghỉ 12 ngày phép hưởng nguyên lương (mỗi tháng được nghỉ 01 ngày);

Nghỉ lễ tết hưởng nguyên lương, thưởng lễ tết;

Làm việc trực tiếp với Ban giám đốc, là những người có kinh nghiệm, tư duy chiến lược và sáng tạo;

Công ty tổ chức nhiều hoạt động, event trong năm (du lịch, teambuilding...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ICOMIFY

