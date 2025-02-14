Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH LOLLIBOOKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 Khu liền kề Chung cư Học viện Bộ Quốc phòng, Đ. Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, HN, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Nghiên cứu thị trường và đối tượng khách hàng mục tiêu.

Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng số (Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads,...)

Tối ưu hiệu suất quảng cáo thông qua việc theo dõi, phân tích dữ liệu và điều chỉnh chiến lược để đạt hiệu quả cao nhất với chi phí tối ưu.

Nghiên cứu và cập nhật xu hướng quảng cáo mới nhất, thử nghiệm các phương pháp tiếp cận khác nhau nhằm cải thiện hiệu quả chiến dịch.

Phối hợp với các bộ phận liên quan (Marketing, Content, Design, Sales,...) để đảm bảo nội dung quảng cáo hấp dẫn và phù hợp.

Báo cáo và đánh giá hiệu quả công việc, đề xuất cải thiện nâng cao chất lượng và tỷ lệ chuyển đổi của quảng cáo.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các ngành Marketing/Truyền thông/Báo chí/Kinh tế/Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.

Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương.

Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc mảng TMĐT, giáo dục, đào tạo.

Có kiến thức và hiểu biết về Marketing online/E-commerce.

Kỹ năng chạy Ads.

Trách nhiệm, chủ động, quyết liệt và cầu tiến.

Có laptop cá nhân làm việc.

Tại CÔNG TY TNHH LOLLIBOOKS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng cạnh tranh

Lương cứng: 8.000.000 - 12.000.000 VNĐ + Phụ cấp + Thưởng + Hoa hồng.

Hoa hồng không giới hạn.

Thưởng tháng, thưởng năm, thưởng nóng, thưởng chiến dịch,...

Đánh giá xét tăng lương định kỳ 6 tháng/lần.

Phúc lợi hấp dẫn

Phụ cấp ăn ca, trang thiết bị làm việc, gửi xe.

Thưởng theo hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh của toàn Công ty.

Các chế độ đãi ngộ, phúc lợi khác theo quy định của nhà nước và Công ty (BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép năm,...).

Thưởng các ngày Lễ, Tết, chúc mừng sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ,...

Liên hoan, du lịch, teambuilding hàng năm.

Sự nghiệp thăng tiến rộng mở

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, minh bạch.

Được tham gia đào tạo chuyên môn và phát triển bản thân thường xuyên.

Được đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển Công ty.

Được đề xuất và thử sức với các ý tưởng mới, sử dụng hệ sinh thái và nguồn lực sẵn có của Công ty để thực hiện hóa giấc mơ khởi nghiệp.

Cơ hội Cổ phần Công ty cho leader các dự án thành công.

Môi trường làm việc lý tưởng

Môi trường giàu động lực, khuyến khích học tập liên tục và nâng cấp bản thân mỗi ngày, được ghi nhận thường xuyên.

Văn hóa cởi mở, tích cực, hướng tới mục tiêu chung.

Làm việc với lãnh đạo và đội ngũ quản lý có tâm, có tầm với nhiều năm kinh nghiệm.

Cơ hội gặp gỡ và kết nối với các mối quan hệ chất lượng trong lĩnh vực.

Không gian làm việc cá nhân hóa, rộng rãi, sạch sẽ với đầy đủ tiện nghi.

Được sử dụng nền tảng làm việc chuyên biệt, hệ thống quản trị công việc và đo lường kết quả rõ ràng, minh bạch.

Văn hóa doanh nghiệp

Học & Hành trọn đời

Luôn Kaizen & Sáng tạo

Cam kết, chủ động (Kỷ luật)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LOLLIBOOKS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.