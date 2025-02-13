Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT SECO – SOLAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 3 ngách 48/4 Tô Vĩnh Diện,P. Khương Trung,Q. Thanh Xuân,TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing

Mô tả Công việc

1. Xây dựng và phát triển hình ảnh thương hiệu

2. Nghiên cứu, phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường

3. Xây dựng và thực hiện các chiến lược marketing

4. Tham mưu cho Ban Giám đốc về chiến lược marketing, sản phẩm và khách hàng

5. Thiết lập mối quan hệ với truyền thông

6. Tạo điều kiện tương tác và tìm kiếm khách hàng tiềm năng

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp TC, CĐ, ĐH khối ngành: Kinh tế, Marketing, Thương mại điện tử, hệ thống thông tin...

Khả năng làm việc độc lập và xử lý tình huống tốt;

Có kinh nghiệm về digital marketing/ marketing online;

Trẻ trung, năng động, chịu khó;

Thường xuyên update, học hỏi các xu hướng thị trường;

Biết quản trị website là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT SECO – SOLAR Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10.000.000 đ - 20.000.000 triệu ++ thỏa thuận tùy năng lực;

Cơ cấu thu nhập: Lương cứng + thưởng trách nhiệm + thưởng doanh thu theo chính sách của Phòng marketing;

Có cơ hội được đào tạo trở thành chuyên gia marketing, hoặc trưởng nhóm, trưởng phòng tùy tố chất, năng lực;

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN;

Chế độ phúc lợi tốt ,nghỉ phép và các chế độ theo đúng quy định của luật lao động.

Được tài trợ 50% kinh phí khi học bằng lái xe ô tô, được hỗ trợ kinh phí khi học các khóa học khác để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn

Làm việc tại: Liền kề 3, 43 KĐT Tân Tây Đô, Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT SECO – SOLAR

