Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT SECO – SOLAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT SECO – SOLAR
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/03/2025
Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT SECO – SOLAR

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT SECO – SOLAR

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 3 ngách 48/4 Tô Vĩnh Diện,P. Khương Trung,Q. Thanh Xuân,TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Mô tả Công việc
1. Xây dựng và phát triển hình ảnh thương hiệu
2. Nghiên cứu, phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường
3. Xây dựng và thực hiện các chiến lược marketing
4. Tham mưu cho Ban Giám đốc về chiến lược marketing, sản phẩm và khách hàng
5. Thiết lập mối quan hệ với truyền thông
6. Tạo điều kiện tương tác và tìm kiếm khách hàng tiềm năng

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp TC, CĐ, ĐH khối ngành: Kinh tế, Marketing, Thương mại điện tử, hệ thống thông tin...
Khả năng làm việc độc lập và xử lý tình huống tốt;
Có kinh nghiệm về digital marketing/ marketing online;
Trẻ trung, năng động, chịu khó;
Thường xuyên update, học hỏi các xu hướng thị trường;
Biết quản trị website là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT SECO – SOLAR Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10.000.000 đ - 20.000.000 triệu ++ thỏa thuận tùy năng lực;
Cơ cấu thu nhập: Lương cứng + thưởng trách nhiệm + thưởng doanh thu theo chính sách của Phòng marketing;
Có cơ hội được đào tạo trở thành chuyên gia marketing, hoặc trưởng nhóm, trưởng phòng tùy tố chất, năng lực;
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN;
Chế độ phúc lợi tốt ,nghỉ phép và các chế độ theo đúng quy định của luật lao động.
Được tài trợ 50% kinh phí khi học bằng lái xe ô tô, được hỗ trợ kinh phí khi học các khóa học khác để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn
Làm việc tại: Liền kề 3, 43 KĐT Tân Tây Đô, Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT SECO – SOLAR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT SECO – SOLAR

Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT SECO – SOLAR

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 3, Ngách 48/4 Tô Vĩnh Diện, P Khương Trung, Q Thanh Xuân TP. Hà Nội, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

