Tuyển Marketing CÔNG TY TNHH BTCLAND VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 37 đường số 37, KĐT Vạn Phúc, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng, quản lý nội dung (bao gồm viết nội dung, trình bày ý tưởng về hình ảnh) trên Fanpage, Website.

- Chịu trách nhiệm sản xuất nội dung truyền thông (Digital/Offline,...) như bài viết, idea video / hình ảnh,...

- Tham gia cùng team xây dựng và quản lý các chiến dịch Marketing, đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho chiến dịch Digital Marketing.

- Biên tập nội dung truyền thông trên các kênh truyền thông của Công ty (Email, nội dung PR báo chí, Nội dung seeding,...)

- Xây dựng nội dung email marketing, phát triển group khách hàng.

- Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông là 1 lợi thế.

- Kinh nghiệm làm việc: từ 1 năm trở lên tại vị trí tương đương trong lĩnh vực Bất động sản.

- Đam mê viết lách, yêu thích công việc làm nội dung, có khả năng diễn đạt ý tưởng tốt bằng con chữ.

- Nhanh nhạy với xu hướng marketing.

- Nhanh nhẹn, biết cách tổ chức và sắp xếp công việc.

- Tinh thần làm việc có trách nhiệm, biết cách phối hợp nhóm và có khả năng làm việc độc lập

Tại CÔNG TY TNHH BTCLAND VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực

- Thưởng hoa hồng, lương tháng 13, lễ Tết theo quy định Công ty

- Du lịch, nghỉ mát, team building hằng năm.

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BTCLAND VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin