Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu

CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM

Mức lương
Từ 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 143 Nguyễn Tuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Từ 7 Triệu

Quản lý và tối ưu hoá các chiến dịch để đạt mục tiêu theo kế hoạch;
Theo dõi, đánh giá, tối ưu nội dung, chi phí, tỉ lệ chuyển đổi;
Thông kê, báo cáo, phân tích hiệu quả chiến dịch;
Được hỗ trợ tất cả các chi phí liên quan đến hoạt động Công ty;
Thực hiện các công việc phát sinh từ Leader

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 3 tháng trở lên;
Tư duy mở, tự giác, sáng tạo, tư duy giải quyết đề;
Có Laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7.000.000 + 230.000 Phụ cấp + thưởng;
Thử việc 1 tháng 85% lương;
Nhận lương 8 – 10 hàng tháng, không chậm, giữ lương
Nghỉ phép, nghỉ lễ, tết, hiếu hỉ,... đúng quy định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

