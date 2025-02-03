Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu

Mức lương Từ 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 143 Nguyễn Tuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Từ 7 Triệu

Quản lý và tối ưu hoá các chiến dịch để đạt mục tiêu theo kế hoạch;

Theo dõi, đánh giá, tối ưu nội dung, chi phí, tỉ lệ chuyển đổi;

Thông kê, báo cáo, phân tích hiệu quả chiến dịch;

Được hỗ trợ tất cả các chi phí liên quan đến hoạt động Công ty;

Thực hiện các công việc phát sinh từ Leader

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 3 tháng trở lên;

Tư duy mở, tự giác, sáng tạo, tư duy giải quyết đề;

Có Laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7.000.000 + 230.000 Phụ cấp + thưởng;

Thử việc 1 tháng 85% lương;

Nhận lương 8 – 10 hàng tháng, không chậm, giữ lương

Nghỉ phép, nghỉ lễ, tết, hiếu hỉ,... đúng quy định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.