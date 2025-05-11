Tuyển Nhân viên Marketing HỘ KINH DOANH BÙI MẠNH QUÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: ngõ 6A Thành Công, Ba Đình, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Bạn sẽ chịu trách nhiệm sản xuất – đăng tải – khuếch tán nội dung trên các kênh social, quản lý KOL/KOC và phối hợp team Ads để đạt 10 triệu lượt tiếp cận Fanpage và tạo ra ít nhất 1 tỷ VNĐ doanh số mỗi tháng cho thương hiệu thời trang THE BAD GOD.

Nhiệm vụ cụ thể:

Content & Viral Marketing

Lên lịch, viết, thiết kế và đăng tối thiểu 5 bài chuyển đổi Facebook mỗi ngày

Tạo nội dung viral (meme, carousel…): 2 bài Facebook + 1 Threads/ngày

Chiến dịch & KOL/KOC

Tìm kiếm, thương thảo, brief và giám sát KOL/KOC, agency, freelancer media

Triển khai ≥ 4 chiến dịch/tháng trên các nền tảng (TikTok, Facebook…)

Media Production

Tự quay/chụp sản phẩm bằng smartphone hoặc camera khi cần

Đảm bảo media đúng brand guideline, đúng deadline

Phối hợp cùng Ads Team

Báo cáo chỉ số hiệu quả hàng ngày với team Ads

Đề xuất cải tiến nội dung và ngân sách dựa theo ROAS

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm & Năng lực

Trên 1 năm kinh nghiệm làm social marketing trong lĩnh vực thời trang hoặc TMĐT

Trên 1 năm kinh nghiệm

social marketing

lĩnh vực thời trang hoặc TMĐT

Ưu tiên có hiểu biết hoặc từng làm việc với streetwear/local brand

Có portfolio kèm số liệu thực tế về các chiến dịch viral hoặc chuyển đổi

portfolio kèm số liệu thực tế

Kỹ năng cần có

Viết bài & bắt trend nhanh nhạy (bằng tiếng Việt tốt, tiếng Anh cơ bản)

Quản lý KOL/KOC, freelancer và phối hợp với agency

Hiểu thuật toán của Facebook, TikTok; biết sử dụng Ads Manager

Biết chụp ảnh/quay video và edit cơ bản bằng CapCut, Canva hoặc Photoshop

Làm việc đúng deadline, tư duy data-driven

Tính cách phù hợp

Chủ động, chịu được áp lực cao

Yêu thích thời trang & văn hoá đường phố

Sẵn sàng thử nghiệm và chịu trách nhiệm với kết quả

Tại HỘ KINH DOANH BÙI MẠNH QUÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 12–20 triệu VNĐ (thoả thuận)

Thưởng KPI: không giới hạn theo hiệu suất

Thưởng KPI

Thưởng thêm khi ra sản phẩm mới, tặng merch chính hãng của THE BAD GOD

Thưởng thêm

merch chính hãng của THE BAD GOD

Môi trường trẻ trung – sáng tạo – “điên rồ” nhưng dựa trên dữ liệu

trẻ trung – sáng tạo – “điên rồ” nhưng dựa trên dữ liệu

Cơ hội thăng tiến lên Team Lead trong 6–12 tháng nếu đạt KPI liên tục

Cơ hội thăng tiến lên Team Lead

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH BÙI MẠNH QUÂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin