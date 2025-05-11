Tuyển Nhân viên Marketing HỘ KINH DOANH BÙI MẠNH QUÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing HỘ KINH DOANH BÙI MẠNH QUÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

HỘ KINH DOANH BÙI MẠNH QUÂN
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/06/2025
HỘ KINH DOANH BÙI MẠNH QUÂN

Nhân viên Marketing

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại HỘ KINH DOANH BÙI MẠNH QUÂN

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: ngõ 6A Thành Công, Ba Đình, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Bạn sẽ chịu trách nhiệm sản xuất – đăng tải – khuếch tán nội dung trên các kênh social, quản lý KOL/KOC và phối hợp team Ads để đạt 10 triệu lượt tiếp cận Fanpage và tạo ra ít nhất 1 tỷ VNĐ doanh số mỗi tháng cho thương hiệu thời trang THE BAD GOD.
Nhiệm vụ cụ thể:
Content & Viral Marketing
Lên lịch, viết, thiết kế và đăng tối thiểu 5 bài chuyển đổi Facebook mỗi ngày
Tạo nội dung viral (meme, carousel…): 2 bài Facebook + 1 Threads/ngày
Chiến dịch & KOL/KOC
Tìm kiếm, thương thảo, brief và giám sát KOL/KOC, agency, freelancer media
Triển khai ≥ 4 chiến dịch/tháng trên các nền tảng (TikTok, Facebook…)
Media Production
Tự quay/chụp sản phẩm bằng smartphone hoặc camera khi cần
Đảm bảo media đúng brand guideline, đúng deadline
Phối hợp cùng Ads Team
Báo cáo chỉ số hiệu quả hàng ngày với team Ads
Đề xuất cải tiến nội dung và ngân sách dựa theo ROAS

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm & Năng lực
Trên 1 năm kinh nghiệm làm social marketing trong lĩnh vực thời trang hoặc TMĐT
Trên 1 năm kinh nghiệm
social marketing
lĩnh vực thời trang hoặc TMĐT
Ưu tiên có hiểu biết hoặc từng làm việc với streetwear/local brand
Có portfolio kèm số liệu thực tế về các chiến dịch viral hoặc chuyển đổi
portfolio kèm số liệu thực tế
Kỹ năng cần có
Viết bài & bắt trend nhanh nhạy (bằng tiếng Việt tốt, tiếng Anh cơ bản)
Quản lý KOL/KOC, freelancer và phối hợp với agency
Hiểu thuật toán của Facebook, TikTok; biết sử dụng Ads Manager
Biết chụp ảnh/quay video và edit cơ bản bằng CapCut, Canva hoặc Photoshop
Làm việc đúng deadline, tư duy data-driven
Tính cách phù hợp
Chủ động, chịu được áp lực cao
Yêu thích thời trang & văn hoá đường phố
Sẵn sàng thử nghiệm và chịu trách nhiệm với kết quả

Tại HỘ KINH DOANH BÙI MẠNH QUÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 12–20 triệu VNĐ (thoả thuận)
Thưởng KPI: không giới hạn theo hiệu suất
Thưởng KPI
Thưởng thêm khi ra sản phẩm mới, tặng merch chính hãng của THE BAD GOD
Thưởng thêm
merch chính hãng của THE BAD GOD
Môi trường trẻ trung – sáng tạo – “điên rồ” nhưng dựa trên dữ liệu
trẻ trung – sáng tạo – “điên rồ” nhưng dựa trên dữ liệu
Cơ hội thăng tiến lên Team Lead trong 6–12 tháng nếu đạt KPI liên tục
Cơ hội thăng tiến lên Team Lead

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH BÙI MẠNH QUÂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH BÙI MẠNH QUÂN

HỘ KINH DOANH BÙI MẠNH QUÂN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Nhà ông Vũ Duy Dục, Tổ 37, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

