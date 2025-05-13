Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9 làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9
Ngày đăng tuyển: 13/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/06/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 5 Nguyễn Khả Trạc,Mai Dịch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tham gia lên kế hoạch cho các Campaign quảng bá sản phẩm.
Tham gia xây dựng các nền tảng social media như Facebook, Tiktok, Youtube; sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki, Tiktok shop (bao gồm: viết content, design ấn phẩm các bài đăng, edit video)
Làm việc với team Marketing để tiếp nhận idea và báo cáo tiến độ hằng tuần với team.
SEO trên Website
Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích công việc Marketing, ham học hỏi, đam mê trải nghiệm TẤT CẢ các mảng của Digital Marketing và thương mại điện tử.
Có đam mê và sự quan tâm đến các sản phẩm chăm sóc cơ thể dành cho nam giới hoặc ngành hàng mẹ và bé.
Năng động, sáng tạo.
Có tư duy nền tảng là một lợi thế.
Có khả năng viết content
Có khả năng sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh, edit video cơ bản như Photoshop, Canva, Capcut…
Có 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9 Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9.000.000 VNĐ +++ tùy theo năng lực.
Phụ cấp tiền ăn trưa + Phụ cấp gửi xe
Môi trường làm việc: thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo
Được trải nghiệm và học hỏi từ nhiều hoạt động và campaign khác nhau
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH – BHYT – BHTN theo quy định của Nhà nước ngay khi ký hợp đồng chính thức
Được tham gia các hoạt động văn hóa chung của công ty, du lịch hàng năm, có nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp
Thưởng các dịp lễ, Tết, …
Quầy pantry FREE

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 2

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

