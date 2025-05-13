Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Tư vấn giải pháp Giáo dục và Đào tạo Minh Hoàng làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 150 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Thiết kế các nội dung, hình ảnh để sử dụng trên các trang mạng xã hội nhằm quảng bá thương hiệu Công ty.

- Chịu trách nhiệm quản lý, chủ động cập nhật nội dung/hình ảnh/video. Có khả năng xây dựng, quản lý nội dung (ý tưởng, quay dựng, review, dựng video, đăng,...)

- Đảm bảo tính thẩm mỹ và nhất quán các hình ảnh của Công ty

- Lên ý tưởng, thiết kế concept cho các chiến dịch marketing và branding của Công ty

- Quản trị và cập nhật nội dung lên website, fanpage

- Phối hợp với các bộ phận khác để thực hiện các chiến dịch truyền thông, marketing online.

- Các công việc liên quan theo chỉ đạo và định hướng của ban Giám đốc.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi: 22 - 32 tuổi

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên từng làm về truyền thông mảng giáo dục,...

- Ưu tiên tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học về Báo chí, truyền thông, marketing, quan hệ công chúng,...

- Có kỹ năng sử dụng các công cụ chỉnh sửa ảnh cơ bản (Canva, photoshop,...)

- Tính cách: linh hoạt, năng động, cẩn thận. Tư duy duy mở, ham học hỏi và quyết liệt

- Ưu tiên ứng viên thích quay phim, chụp ảnh hoặc có kinh nghiệm làm việc fanpage, content marketing.

Tại Công ty TNHH Tư vấn giải pháp Giáo dục và Đào tạo Minh Hoàng Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương khởi điểm: 9tr - 12tr/Tháng (thỏa thuận)

- Môi trường làm việc ổn định, trẻ trung, năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Thưởng tháng 13

- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định nhà nước

- Du lịch: 1-2 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư vấn giải pháp Giáo dục và Đào tạo Minh Hoàng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.