Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH TM G Collcet làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - BT06 - 23 Khu ngoại giao đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

- Xây dựng kế hoạch Marketing hàng tháng

- Biên tập content

- Quản trị page

- Hỗ trợ các công việc tại cửa hàng, các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Cần biết chụp ảnh, quay phim, biết design, edit video.

- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Brand Marketing

- Hiểu biết & thực hiện thành thạo các kiến thức & kỹ năng tiếp thị nhãn hiệu

- Chăm sóc page,... .

- Có khả năng giao tiếp tốt, tác phong nhanh nhẹn, gọn gàng.

- Trung thực, nhiệt

Tại Công ty TNHH TM G Collcet Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương : 9 triệu-10 triệu

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp.

Địa điểm làm việc

- BT06-23 Khu ngoại giao đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

- Fulltime: 8 tiếng. Ca làm sẽ thỏa thuận khi phỏng vấn.

- Được nghỉ 1 ngày trong tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM G Collcet

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.