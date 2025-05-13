Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH TM G Collcet làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Công ty TNHH TM G Collcet
Ngày đăng tuyển: 13/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/06/2025
Công ty TNHH TM G Collcet

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH TM G Collcet

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- BT06

- 23 Khu ngoại giao đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

- Xây dựng kế hoạch Marketing hàng tháng
- Biên tập content
- Quản trị page
- Hỗ trợ các công việc tại cửa hàng, các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Cần biết chụp ảnh, quay phim, biết design, edit video.
- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Brand Marketing
- Hiểu biết & thực hiện thành thạo các kiến thức & kỹ năng tiếp thị nhãn hiệu
- Chăm sóc page,... .
- Có khả năng giao tiếp tốt, tác phong nhanh nhẹn, gọn gàng.
- Trung thực, nhiệt

Tại Công ty TNHH TM G Collcet Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương : 9 triệu-10 triệu
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp.
Địa điểm làm việc
- BT06-23 Khu ngoại giao đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Fulltime: 8 tiếng. Ca làm sẽ thỏa thuận khi phỏng vấn.
- Được nghỉ 1 ngày trong tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM G Collcet

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TM G Collcet

Công ty TNHH TM G Collcet

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 275 Nguyễn trãi, Thanh Xuân, Hà nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

