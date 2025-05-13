Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Hồng Hạnh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 252 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Bạn là người yêu thích sáng tạo, đam mê truyền thông và muốn thử sức trong một môi trường chuyên nghiệp nhưng cũng không kém phần vui nhộn, trẻ trung?

Hãy gia nhập đội ngũ Marketing của HEAD Hồng Hạnh – nơi bạn có thể “bung lụa” với những chiến dịch sáng tạo và được làm việc cùng những người đồng đội máu lửa!

Làm việc tại trung tâm Hà Nội – trái tim của mọi ý tưởng bùng nổ!

1. Nắm bắt thị trường - Dẫn đầu xu hướng

• Nghiên cứu và phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh để đưa ra những chiến lược marketing “bắt trend” và hiệu quả.

• Cập nhật liên tục các xu hướng truyền thông mới, từ TikTok đến các nền tảng “hot hit” khác có thể áp dụng vào hoạt động của Công ty.

• Sáng tạo nội dung truyền thông độc đáo, hấp dẫn trên Facebook, Zalo, Website, Email,...

• Triển khai chiến dịch SMS/Email Marketing/ Zalo, Facebook và các nền tảng xã hội để giữ chân khách hàng.

2. Quảng cáo và Sự kiện - Bạn là người tạo nên spotlight

• Triển khai các chiến dịch quảng cáo online và offline, từ ý tưởng đến giám sát thực thi.

• Phân tích hiệu quả chiến dịch, đưa ra đề xuất cải tiến và tối ưu.

• Tổ chức sự kiện, cả online lẫn offline, từ ra mắt xe mới đến các chương trình tri ân khách hàng.

• Phối hợp cùng các đối tác để làm nên thành công vang dội.

3. Content & Media - Biến ý tưởng thành sản phẩm

• Lên ý tưởng & sản xuất video cho các kênh social (TikTok, YouTube, Facebook) – từ review xe, hướng dẫn kỹ thuật, hậu trường bảo dưỡng, đến trend vui nhộn liên quan đến xe máy.

• Viết content \"có gu\" cho fanpage, website, TikTok, banner – giúp khách hàng không chỉ đọc mà còn muốn chạy ngay ra showroom.

• Phối hợp quay/chụp hình sản phẩm, hoạt động dịch vụ, sự kiện offline và các hoạt động “chơi hết mình” của anh em trong công ty.

• Đề xuất và triển khai các chiến dịch truyền thông sáng tạo, bắt trend cực nhạy (trend nào hot là ta có mặt).

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Kinh doanh hoặc ngành liên quan.

• Bạn trẻ (hoặc “tâm hồn trẻ”), tư duy mở, thích học hỏi cái mới .

• Có khả năng viết – nghĩ – làm – chơi – sáng tạo liên tục.

• Ít nhất 1 năm kinh nghiệm thực chiến trong Marketing.

• Sáng tạo, bắt trend nhanh, giao tiếp tốt và yêu thích công nghệ.

• Có khả năng phân tích dữ liệu, lập kế hoạch, phối hợp làm việc nhóm và bứt phá trong mọi tình huống.

• Thành thạo các công cụ Marketing số, đặc biệt là mạng xã hội.

Tại Công ty TNHH Hồng Hạnh Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập hấp dẫn: 10 – 15 triệu/tháng (tùy theo năng lực).

• Môi trường làm việc vui như hội – hỗ trợ hết mình .

• Cơ hội lên idea “không giới hạn”, được thử – sai – làm lại.

• Thưởng Tết, tháng 13, chế độ BHXH, BHYT, nghỉ lễ đầy đủ theo luật lao động.

• Cơ hội học hỏi từ các chuyên gia của Honda Việt Nam, tham gia đào tạo định kỳ.

• Ưu đãi khi mua và bảo dưỡng xe tại hệ thống Hồng Hạnh.

• Tham gia các hoạt động Teambuilding, du lịch, sự kiện nội bộ hoành tráng hàng năm.

• Và quan trọng nhất: Team rất dễ thương.

Vì sao chọn Hồng Hạnh?

Hồng Hạnh – với 27 năm phát triển và luôn nằm trong TOP 10 đại lý Honda xuất sắc toàn quốc, là nơi mà những ý tưởng táo bạo được tôn vinh, những đóng góp sáng tạo được trân trọng, và tinh thần đồng đội là cốt lõi của thành công.

Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi “vừa làm, vừa chill, vừa phát triển”, thì đây là bến đỗ lý tưởng cho bạn!

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hồng Hạnh

