Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIBA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà MHDI, ngõ 28 Nguyễn Cơ Thạch, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

- Dropshiping US trên các nền tảng FB,...

- Theo dõi và tối ưu hóa chuyển đổi các chiến dịch FB ads.

- Sản phẩm: đồ gia dụng, thời trang, trang sức.

- Thực hiện một số công việc khác theo phân công từ quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học các ngành liên quan đến Marketing

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIBA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: từ 7.000.000 –12.000.000 VNĐ. Thống nhất mức lương theo năng lực. Thu nhập từ 10 -20 triệu

Lương cứng:

7.000.000 –12.000.000 VNĐ.

Thu nhập từ 10 -20 triệu

Thưởng hàng tháng: theo lượng công việc và năng lực, KPI

Thưởng hàng tháng:

Lương tháng 13

Hỗ trợ ăn trưa tại công ty, gửi xe, trà chiều hoa quả hàng tuần

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động

Được đào tạo bài bản và có lộ trình thăng tiến rõ ràng;

Tham gia các hoạt động tập thể cùng CBNV trong công ty: sinh nhật, teambuilding,...

Du lịch hàng năm theo kế hoạch của Công ty

Tham gia BHXH theo quy định của Bộ Luật Lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIBA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin