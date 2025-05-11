Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIBA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIBA
Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Toà MHDI, ngõ 28 Nguyễn Cơ Thạch, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
- Dropshiping US trên các nền tảng FB,...
- Theo dõi và tối ưu hóa chuyển đổi các chiến dịch FB ads.
- Sản phẩm: đồ gia dụng, thời trang, trang sức.
- Thực hiện một số công việc khác theo phân công từ quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học các ngành liên quan đến Marketing
Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIBA Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: từ 7.000.000 –12.000.000 VNĐ. Thống nhất mức lương theo năng lực. Thu nhập từ 10 -20 triệu
Lương cứng:
7.000.000 –12.000.000 VNĐ.
Thu nhập từ 10 -20 triệu
Thưởng hàng tháng: theo lượng công việc và năng lực, KPI
Thưởng hàng tháng:
Lương tháng 13
Hỗ trợ ăn trưa tại công ty, gửi xe, trà chiều hoa quả hàng tuần
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động
Được đào tạo bài bản và có lộ trình thăng tiến rõ ràng;
Tham gia các hoạt động tập thể cùng CBNV trong công ty: sinh nhật, teambuilding,...
Du lịch hàng năm theo kế hoạch của Công ty
Tham gia BHXH theo quy định của Bộ Luật Lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIBA
