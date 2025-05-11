Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIBA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIBA
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/06/2025
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIBA

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIBA

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà MHDI, ngõ 28 Nguyễn Cơ Thạch, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

- Dropshiping US trên các nền tảng FB,...
- Theo dõi và tối ưu hóa chuyển đổi các chiến dịch FB ads.
- Sản phẩm: đồ gia dụng, thời trang, trang sức.
- Thực hiện một số công việc khác theo phân công từ quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học các ngành liên quan đến Marketing

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIBA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: từ 7.000.000 –12.000.000 VNĐ. Thống nhất mức lương theo năng lực. Thu nhập từ 10 -20 triệu
Lương cứng:
7.000.000 –12.000.000 VNĐ.
Thu nhập từ 10 -20 triệu
Thưởng hàng tháng: theo lượng công việc và năng lực, KPI
Thưởng hàng tháng:
Lương tháng 13
Hỗ trợ ăn trưa tại công ty, gửi xe, trà chiều hoa quả hàng tuần
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động
Được đào tạo bài bản và có lộ trình thăng tiến rõ ràng;
Tham gia các hoạt động tập thể cùng CBNV trong công ty: sinh nhật, teambuilding,...
Du lịch hàng năm theo kế hoạch của Công ty
Tham gia BHXH theo quy định của Bộ Luật Lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIBA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIBA

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIBA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, Toà MD Complex Tower, Số 68 ngõ 26 Đường Nguyễn Cơ Thạch, Khu Đô thị Mỹ Đình 1, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

