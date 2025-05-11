Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ AT&T làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 9 ngõ 675 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Xây dựng và triển khai các chiến dịch Marketing Digital trên các kênh online.

Nghiên cứu và phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, xu hướng tiêu dùng để đề xuất các chiến lược Marketing hiệu quả.

Quản lý và tối ưu hóa các kênh Marketing Digital

Tạo nội dung hấp dẫn và phù hợp với từng kênh truyền thông, đảm bảo tính nhất quán về thương hiệu.

Theo dõi, phân tích hiệu quả của các chiến dịch Marketing Digital và báo cáo kết quả định kỳ.

Đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả hoạt động Marketing Digital.

Cập nhật kiến thức và xu hướng mới nhất về Marketing Digital.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc các ngành liên quan.

Có kiến thức cơ bản về Marketing Digital và các kênh truyền thông online.

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt.

Có khả năng sáng tạo, tư duy chiến lược.

Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ quản lý mạng xã hội (Facebook, Instagram,…) là một lợi thế.

Có kinh nghiệm làm việc với các công cụ quảng cáo online (Google Ads, Facebook Ads…) là một lợi thế.

Có đam mê với lĩnh vực Marketing Digital và sẵn sàng học hỏi những kiến thức mới.

Tại Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ AT&T Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc năng động và thân thiện.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Được hưởng các phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ AT&T

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin