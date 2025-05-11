Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN SHACMAN VIỆT NAM làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: - Tòa W1 Vinhomes West Point, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì - Tòa W1 Vinhomes West Point, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch marketing, truyền thông sản phẩm/dịch vụ của công ty.

- Phối hợp với các phòng ban để xây dựng nội dung, phát triển thương hiệu.

- Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ và đề xuất các chiến lược phát triển phù hợp.

- Quản lý và tối ưu các kênh truyền thông: Website, Fanpage, Zalo, Email Marketing,...

- Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan

- Có 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực ô tô

- Sáng tạo, chủ động, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt

- Kỹ năng giao tiếp, trình bày, viết bài và phân tích thị trường tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SHACMAN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực

- Đóng BHXH, nghỉ lễ, nghỉ phép nguyên lương, thưởng tết, du lịch...

- Xét tăng lương: 01 lần/năm và theo hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SHACMAN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin