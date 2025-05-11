Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN SHACMAN VIỆT NAM làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SHACMAN VIỆT NAM
- Vĩnh Phúc:
- Tòa W1 Vinhomes West Point, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì
- Tòa W1 Vinhomes West Point, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
- Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch marketing, truyền thông sản phẩm/dịch vụ của công ty.
- Phối hợp với các phòng ban để xây dựng nội dung, phát triển thương hiệu.
- Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ và đề xuất các chiến lược phát triển phù hợp.
- Quản lý và tối ưu các kênh truyền thông: Website, Fanpage, Zalo, Email Marketing,...
- Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực ô tô
- Sáng tạo, chủ động, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt
- Kỹ năng giao tiếp, trình bày, viết bài và phân tích thị trường tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SHACMAN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Đóng BHXH, nghỉ lễ, nghỉ phép nguyên lương, thưởng tết, du lịch...
- Xét tăng lương: 01 lần/năm và theo hiệu quả công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SHACMAN VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
