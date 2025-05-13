Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Khang Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Khang Việt
- Hà Nội: Số 10, B1, Khu Đầm Trấu, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Đảm bảo điều phối sản phẩm, hỗ trợ vận hành các buổi livestream và đảm nhận vai trò mẫu livestream theo lịch trên các nền tảng TikTok, Facebook,.. đúng với kế hoạch thương hiệu.
Tham gia diễn xuất trong các video nội dung, đồng thời phối hợp chuẩn bị hậu cần cho quá trình quay dựng
Lập báo cáo kết quả công việc định kỳ theo yêu cầu của team và quản lý
Phối hợp cùng team xây dựng và đảm bảo content plan theo tuần, theo tháng
Vận hành TikTok Shop cơ bản: cập nhật sản phẩm, CTKM, lên campaign, theo dõi hiệu quả bán hàng và lập báo cáo tổng hợp hàng tháng
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
dụng hoặc đã từng làm diễn viên nội dung là một lợi thế lớn
Có ngoại hình ưa nhìn, khả năng ăn nói tốt, biết giữ năng lượng khi lên song
Chủ động, sáng tạo, có khiếu hài hước, bắt trend nhanh, yêu thích xuất hiện trước ống kính
Hiểu cách vận hành cơ bản của TikTok Shop, biết xử lý tình huống nhanh trong buổi livestream
Có khả năng phối hợp nhóm tốt, sẵn sàng sắp xếp lịch cá nhân linh động để đảm bảo hoàn thiện công việc cùng team
Có tinh thần cầu tiến, tính trách nhiệm cao, sẵn sàng học hỏi, cẩn thận, kiên trì và bền bỉ với công việc
Hồ sơ xin việc bao gồm: CV, Sơ yếu lý lịch; Giấy khám sức khoẻ; Chứng minh thư nhân dân, Giấy khai sinh. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ (nếu có);
Tại Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Khang Việt Thì Được Hưởng Những Gì
TDV cống hiến tốt và có đủ năng lực sẽ có cơ hội thăng tiến và phát triển lên vị trí cao hơn và có nhiều quyền lợi hơn
Công ty có chính sách nghỉ Lễ, Tết, Ngày cưới, sinh nhật, ngày phụ nữ, lễ tết, sinh nở, đau ốm...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Khang Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
