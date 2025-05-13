Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Khang Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Khang Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Khang Việt
Ngày đăng tuyển: 13/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/06/2025
Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Khang Việt

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Khang Việt

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 10, B1, Khu Đầm Trấu, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Đảm bảo điều phối sản phẩm, hỗ trợ vận hành các buổi livestream và đảm nhận vai trò mẫu livestream theo lịch trên các nền tảng TikTok, Facebook,.. đúng với kế hoạch thương hiệu.
TikTok, Facebook
Tham gia diễn xuất trong các video nội dung, đồng thời phối hợp chuẩn bị hậu cần cho quá trình quay dựng
Tham gia diễn xuất
phối hợp chuẩn bị hậu cần
Lập báo cáo kết quả công việc định kỳ theo yêu cầu của team và quản lý
Lập báo cáo kết quả công việc
Phối hợp cùng team xây dựng và đảm bảo content plan theo tuần, theo tháng
Phối hợp cùng team
Vận hành TikTok Shop cơ bản: cập nhật sản phẩm, CTKM, lên campaign, theo dõi hiệu quả bán hàng và lập báo cáo tổng hợp hàng tháng
Vận hành TikTok Shop cơ bản

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm livestream TikTok, Facebook,... mảng gia dụng hoặc đã từng làm diễn viên nội dung là một lợi thế lớn
dụng hoặc đã từng làm diễn viên nội dung là một lợi thế lớn
Có ngoại hình ưa nhìn, khả năng ăn nói tốt, biết giữ năng lượng khi lên song
Có ngoại hình ưa nhìn, khả năng ăn nói tốt,
Chủ động, sáng tạo, có khiếu hài hước, bắt trend nhanh, yêu thích xuất hiện trước ống kính
Hiểu cách vận hành cơ bản của TikTok Shop, biết xử lý tình huống nhanh trong buổi livestream
Có khả năng phối hợp nhóm tốt, sẵn sàng sắp xếp lịch cá nhân linh động để đảm bảo hoàn thiện công việc cùng team
Có tinh thần cầu tiến, tính trách nhiệm cao, sẵn sàng học hỏi, cẩn thận, kiên trì và bền bỉ với công việc
Hồ sơ xin việc bao gồm: CV, Sơ yếu lý lịch; Giấy khám sức khoẻ; Chứng minh thư nhân dân, Giấy khai sinh. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ (nếu có);

Tại Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Khang Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận, tùy theo năng lực. Bao gồm lương cơ bản và lương doanh số.
TDV cống hiến tốt và có đủ năng lực sẽ có cơ hội thăng tiến và phát triển lên vị trí cao hơn và có nhiều quyền lợi hơn
Công ty có chính sách nghỉ Lễ, Tết, Ngày cưới, sinh nhật, ngày phụ nữ, lễ tết, sinh nở, đau ốm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Khang Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Khang Việt

Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Khang Việt

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 8, hẻm 29/40 Phố Trạm, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

