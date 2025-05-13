Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần phát triển cà phê bền vững làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 12 Triệu

Công ty cổ phần phát triển cà phê bền vững
Ngày đăng tuyển: 13/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/06/2025
Công ty cổ phần phát triển cà phê bền vững

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty cổ phần phát triển cà phê bền vững

Mức lương
6 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 48M2 ngõ 37 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hoà, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 6 - 12 Triệu

- Lên kế hoạch về chủ đề và dàn ý content theo định hướng
- Sản xuất content về ngành cà phê và kinh doanh đồ uống theo yêu cầu
- Post các content lên các kênh marketing của công ty
- Trả lời comment trên các kênh
- Quản lý và báo cáo về các post ở các kênh
- Biết chạy ADs là một lợi thế
- Phối hợp với đồng nghiệp giúp hoạt động chung trơn tru và kịp thời
- Hỗ trợ sự kiện và các hoạt động của công ty

Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cà phê, sáng tạo và viết bài có chiều sâu, ý nghĩa
- Chất lượng hơn số lượng
- Chăm chỉ, chịu khó, đúng hẹn
- Thời gian làm việc: Full-time
- Giới tính: Không giới hạn
- Tuổi từ 18 - 35

Tại Công ty cổ phần phát triển cà phê bền vững Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia các khoá học tại D’codeS phục vụ nhu cầu công việc
- Được tìm hiểu và trải nghiệm cà phê không giới hạn từ những chuyên gia đầu ngành
- Được đào tạo chuyên môn bởi những người có kinh nghiệm
- Môi trường trẻ trung, năng động
- Thời gian từ sáng thứ 2 đến sáng thứ 7
- Đóng bảo hiểm và lương tháng 13 + thưởng
- Nghỉ lễ theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phát triển cà phê bền vững

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần phát triển cà phê bền vững

Công ty cổ phần phát triển cà phê bền vững

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 12-ĐG06 Khu đấu giá QSD đất tái định cư Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

