Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần phát triển cà phê bền vững làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 12 Triệu

Mức lương 6 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 48M2 ngõ 37 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hoà, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

- Lên kế hoạch về chủ đề và dàn ý content theo định hướng

- Sản xuất content về ngành cà phê và kinh doanh đồ uống theo yêu cầu

- Post các content lên các kênh marketing của công ty

- Trả lời comment trên các kênh

- Quản lý và báo cáo về các post ở các kênh

- Biết chạy ADs là một lợi thế

- Phối hợp với đồng nghiệp giúp hoạt động chung trơn tru và kịp thời

- Hỗ trợ sự kiện và các hoạt động của công ty

- Yêu cà phê, sáng tạo và viết bài có chiều sâu, ý nghĩa

- Chất lượng hơn số lượng

- Chăm chỉ, chịu khó, đúng hẹn

- Thời gian làm việc: Full-time

- Giới tính: Không giới hạn

- Tuổi từ 18 - 35

Tại Công ty cổ phần phát triển cà phê bền vững Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia các khoá học tại D’codeS phục vụ nhu cầu công việc

- Được tìm hiểu và trải nghiệm cà phê không giới hạn từ những chuyên gia đầu ngành

- Được đào tạo chuyên môn bởi những người có kinh nghiệm

- Môi trường trẻ trung, năng động

- Thời gian từ sáng thứ 2 đến sáng thứ 7

- Đóng bảo hiểm và lương tháng 13 + thưởng

- Nghỉ lễ theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phát triển cà phê bền vững

