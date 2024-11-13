Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE INCOM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE INCOM VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Photographer/Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE INCOM VIỆT NAM

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Quay phim, chụp ảnh các hoạt động của Công ty
Phối hợp cùng Designer thiết kế tạo hình ảnh, nội dung, hiệu ứng cho video
Biên tập, chỉnh sửa, cắt ghép hình ảnh, âm thanh thành video hoàn chỉnh để đăng trên các kênh Youtube, Facebook, website, TikTok,...
Quay và dựng, xử lý, biên tập video theo kịch bản đã được duyệt (TVC, Video TikTok, Phim doanh nghiệp, Video giới thiệu sản phẩm, Clip viral, Event...)
Hỗ trợ các công việc khác trong team truyền thông nội bộ.
Hỗ trợ quay video sự kiện của Công ty.
Ưu tiên ứng viên biết sử dụng công cụ AI
Làm các công việc khác theo yêu cầu của cán bộ quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng tự lên ý tưởng thiết kế, dựng phim, chỉnh sửa video.
Tư duy tốt về hiệu ứng, kỹ xảo nhằm tăng kịch tích cho video.
Am hiểu và sử dụng thành thạo các trang thiết bị chụp ảnh và quay phim các thiết bị quay phim.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có kinh nghiệm từ năm trong lĩnh vực sản xuất video truyền thông.
Có kỹ năng tìm kiếm tư liệu và dựng các video marketing có sẵn.
Có khả năng sáng tạo đa dạng, nắm bắt brief của team MKT nhanh.
Sáng tạo, linh hoạt, đa nhiệm.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE INCOM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 12- 16 triệu + thưởng. (Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)
Thời gian làm việc: 8h – 17h30 từ Thứ 2 – Thứ 6, nghỉ chiều thứ 7 & CN;
Phụ cấp đầy đủ bao gồm: Máy tính, ăn trưa, gửi xe, thiết bị phục vụ cho công việc.
Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, văn hóa làm việc tử tế.
Thử việc tối đa 02 tháng, được hưởng đầy đủ các chính sách như Phép năm, hiếu hỉ, lương tháng 13, thưởng Lễ Tết, thưởng sinh nhật,... ngay sau thời gian thử việc
Được hưởng các chính sách phúc lợi khác như du lịch, teambuilding hàng năm, teabreak hàng tháng.
Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc.
Cơ hội phát triển chuyên môn, phát triển bản thân.
Cơ hội và lộ trình thăng tiến rõ ràng trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE INCOM VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE INCOM VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 31 Ô Chợ Dừa, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

